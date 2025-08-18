ஹைதராபாத்: சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிரடியாக விளையாடி வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆஸ்திரேலிய ஒரு நாள் தொடரின் மூலம் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டிலும் அறிமுகமாகவுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கு இடையே நடந்து முடிந்த டி20 தொடரில், ஆஸ்திரேலிய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியதுடன் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நாளை கெய்ர்ன்ஸில் தொடங்கவுள்ளது.
இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி ஏற்கெனவே டி20 தொடரை வென்ற உத்வேகத்துடனும், தென்னாப்பிரிக்க அணி முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடனும் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமிருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணியில் இளம் பவுலர் குவேனா மகாபா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
THREE NO-LOOK SIXES IN A ROW FROM DEWALD BREVIS!@BKTtires | #PlayoftheDay | #AUSvSA pic.twitter.com/2w1BpmQR8T— cricket.com.au (@cricketcomau) August 16, 2025
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டதன் காரணமாக மபாகாவுக்கு இந்த வாய்ப்பானது வழங்கப்பட்டுள்ளாது. அந்த வகையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் குவேனா மபாகா, மூன்று போட்டிகளில் விளையாடி 9 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதுதவிர்த்து, தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்காக இதுவரை 11 டி20 மற்றும் 2 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள மபாகா மொத்தமாக 20 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார். இதன் காரணமாகவே அவருக்கு மீண்டும் ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதே சமயம் இந்த தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் இளம் அதிரடி வீரர் டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அறிமுகமாவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. முன்னதாக டி20 தொடரில் அதிரடியாக விளையாடிய பிரெவிஸ், தனது முதல் டி20 சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன் மொத்தமாக 180 ரன்களையும் சேர்த்தார். இதன் காரணமாக ஒருநாள் தொடரிலும் பிரெவிஸ் ஆதிக்கம் செலுத்துவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
Focused and leading from the front. 🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 18, 2025
Temba Bavuma sharpens up in the nets ahead of tomorrow’s ODI opener against Australia. 💪🏏 #WozaNawe pic.twitter.com/2v2VKoac78
இந்த போட்டிக்கு முன்னதாக பேசிய தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் டெம்பா பவுமா, இளம் வீரர்கள் அணிக்குள் வருவதைப் பார்க்கும் போது எப்போதும் உற்சாகமாக இருக்கும். டெவால்ட் பிரெவிஸ் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளார். அதனால் தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளிலும் அவர் என்னென்ன சாதனைகள் படைக்கிறார் என்பதைப் பார்க்க நான் ஆவலாக இருக்கிறேன்” என்று கூறியுள்ளார் .
ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், அலெக்ஸ் கேரி, கூப்பர் கோனொலி, பென் துவார்ஷுயிஸ், நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், ஆரோன் ஹார்டி, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மேத்யூ குஹ்னேமன், மார்னஸ் லாபுசாக்னே, ஆடம் ஜாம்பா
தென்னாப்பிரிக்கா அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், டோனி டி சோர்சி, ஐடன் மார்க்ராம், குவேனா மபாகா, செனுரான் முத்துசாமி, கேஷவ் மகாராஜ், வியான் முல்டர், லுங்கி இங்கிடி, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ககிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், பிரெனலன் சுப்ரயன்.