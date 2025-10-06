ETV Bharat / sports

இந்திய அணி தேர்வை காட்டமாக விமர்சித்த கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த்! காரணம் என்ன?

ஹர்ஷித் ராணா இந்திய அணியில் தற்போதைய வழக்கமான வீரர் இல்லை. அவர் கௌதம் கம்பீரின் விருப்பமான வீரர் என்பதால் அவருக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது என்று முன்னாள் வீரர் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த விமர்சித்துள்ளார்.

இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த்
இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 11:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன், ரவீந்திர ஜடேஜா, வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோருக்கு இடமளிக்காதது குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் விமர்சித்துள்ளார்.

இந்திய அணி இம்மாத இறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் 5 போட்டிகளை கொண்ட டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் அக்டோபர் 19ஆம் தேதியில் இருந்தும், அதனைத் தொடர்ந்து டி20 தொடரானது அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும் தொடங்க உள்ளது. இந்த நிலையில் இத்தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது.

இதில் இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ரோஹித் சர்மா, கேப்டன் பதவியில் இருந்து அணியின் புதிய கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் ஒருநாள் அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் அணியில் சாதாரண வீரர்களாக மட்டுமே இடம் பிடித்துள்ளனர்.

ஷுப்மன் கில் - ஹர்ஷித் ரானா
ஷுப்மன் கில் - ஹர்ஷித் ரானா (IANS)

இதுதவிர காயம் காரணமாக ஹர்திக் பாண்டியா, ரிஷப் பந்த் உள்ளிட்டோரும் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் இடம்பெறாத நிலையில், அறிமுக வீரர்களான துருவ் ஜூரெல், நிதீஷ் ரெட்டி ஆகியோருக்கு ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு இந்த முறையும் ஒருநாள் அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை. மேலும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி உள்ளிட்டோருக்கு ஒருநாள் தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ரவீந்திர ஜடேஜா ஒருநாள் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணிகளில் ஹர்ஷித் ரானாவுக்கு இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இந்திய ஒருநாள், டி20 அணிகளில் ஹர்ஷித் ரானா, நிதிஷ் ரெட்டிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், தமிழக வீரருமான கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் விமர்சித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது யூடியூப் வீடியோவில் பேசுகையில், "வருண் சக்ரவர்த்தி, ரவீந்திர ஜடேஜா இருவரும் சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை வென்று கொண்டுள்ளனர். அதில் இருவரும் தங்களின் அபாரமான பந்துவீச்சு திறனுக்கான பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளனர். அப்படி இருக்கும் போது அவர்கள் ஒருநாள் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது நியாயமற்றது. அதேசமயம் ஹர்ஷித் ராணா இந்திய அணியில் தற்போதைய வழக்கமான வீரர் இல்லை. அவர் கவுதம் கம்பீரின் விருப்பமானவர் என்பதால், அவருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. அதனால்தான், ஷுப்மான் கில்லுக்குப் பிறகு, ஹர்ஷித் ராணாவின் அணியில் தொடர்ந்து இடம் பெறுகிறார்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆல்-ரவுண்டர் கோட்டாவில் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்குப் பதிலாக நிதிஷ் குமார் ரெட்டி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆனால் அவர் பாண்டியாவுக்கு நிகரானவர் என்று நான் நினைக்கவில்லை. பாண்டியாவுக்கான சரியான மாற்று வீரராக ரவீந்திர ஜடேஜா தான் இருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் தேர்வாளர்கள் நிதிஷ் குமாரை அணியில் சேர்த்திருப்பதை என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. மேலும் ஆஸ்திரேலியாவில் நிதிஷ் குமாரின் பந்துவீச்சு எடுபாடாது" என்று கூறியுள்ளார்.

அதே வீடியோவில் பேசிய முன்னாள் தமிழக வீரர் அனிருதா ஸ்ரீகாந்த், "அணியின் இரண்டாவது விக்கெட் கீப்பராக துருவ் ஜூரெலை எதன் அடிப்படையில் தேர்வு செய்துள்ளார்கள் என்று புரியவில்லை. ஏனெனில் சஞ்சு சாம்சன் தான் விளையாடிய கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் சதம் விளாசி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்திருந்தார். ஆனால் அதன் பிறகு அவருக்கு ஒருநாள் அணி ஏன் வாய்ப்பு வழங்கப்படுவதில்லை? என்று புரியவில்லை. சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரிலேயே அவர் தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று நினைத்தோம் அப்போதும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. மேலும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 50+ சராசரியை கொண்டிருந்த நிலையிலும், அவரை அணியில் தேர்வு செய்யாதது சரியல்ல" என்று கூறினார்.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (IANS)

ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து, ரசிகர்களும் இதே கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர். அதிலும் மிக முக்கியமாக ரோஹித் சர்மாவின் கேப்டன்சி பறிக்கப்பட்டது, ரவீந்திர ஜடேஜா, சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஒருநாள் அணியில் வாய்ப்பு கொடுக்காதது என இந்திய அணியின் தேர்வை கடுமையாக விமர்சித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), அக்ஸர் படேல், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷதீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, துருவ் ஜூரல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.

இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மான் கில் (துணை கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஷிவம் தூபே, அக்ஸர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷதீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, சஞ்சு சாம்சன், ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

KRIS SRIKKANTH SLAMS TEAM SELECTIONSRIKKANTH GAUTAM GAMBHIR FAVORITISMSRIKKANTH ON AUSTRALIA TOUR SQUADஇந்தியா ஆஸ்திரேலியா தொடர்KRIS SRIKKANTH SLAMS SELECTION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.