ஹைதராபாத்: தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அணி, ஆசிய கோப்பை தொடரை வென்றாலும், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை வெல்ல வாய்ப்பில்லை என இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் கூறியுள்ளது கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர், வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியை பிசிசிஐ நேற்றைய தினம் அறிவித்தது. இந்த அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவும், அணியின் துணை கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது தவிர, இந்திய அணியின் முன்னணி பவுலர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா டி20 அணியில் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் சஞ்சு சாம்சன், ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, வருண் சக்ரவர்த்தி, அபிஷேக் சர்மா, குல்தீப் யாதவ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்களும் தங்கள் இடங்களைத் தக்க வைத்துள்ளனர். அதே சமயம் இந்த தொடருக்கான இந்திய அணியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ் போன்ற வீரர்களுக்கு அணியில் இடமளிக்கப்படவில்லை.
நட்சத்திர வீரர்களுக்கு அணியில் இடம் கிடைக்காதது தேர்வு குழு மீதான விமர்னங்களுக்கு வழிவகுத்தது. அதிலும் குறிப்பாக இங்கிலாந்து தொடரின் போது இந்திய அணியின் துணைக்கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த அக்ஸர் படேலை, அந்த பதவியில் இருந்து நீக்கி ஷுப்மன் கில் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டது பலரையும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியது. இந்நிலையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அணி ஆசிய கோப்பை தொடரை வென்றாலும், டி20 உலகக்கோப்பை தொடரை வெல்ல வாய்ப்பில்லை இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் கூறியுள்ளது கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
இது குறித்து அவர் தனது யூடியூப் காணொளியில் பேசுகையில், "தற்போதுள்ள இந்த அணியுடன் நாம் ஆசியக் கோப்பையை வெல்லலாம், ஆனால் இந்த அணியால் டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல வாய்ப்பில்லை. இந்த அணியை உலகக் கோப்பைக்கு அழைத்துச் செல்லப் போகிறீர்களா? ஆறு மாதங்களே உள்ள டி20 உலகக் கோப்பைக்கான தயாரிப்பு இதுதானா? அக்ஸர் படேல் துணை கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார், ரிங்கு சிங், சிவம் துபே, ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோர் எப்படி அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள்? என்று எனக்குத் தெரியவில்லை" என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "டி20 அணியில் இடம் பிடிக்க ஐபிஎல் முக்கிய அளவுகோலாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், தற்போது தேர்வு செய்திருக்கும் அணியை பார்த்தால் தேர்வாளர்கள் அதற்கு முந்தைய செயல்திறனை கருத்தில் கொண்டது போல் தெரிகிறது. மேலும் இந்த அணியில் யார் 5ஆவது இடத்தில் பேட்டிங் செய்வார்கள்? சஞ்சு, ரிங்கு, ஹர்திக், ஷிவம், ஜித்தேஷ் யாருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலும் ஷிவம் துபேவை எப்படி தேர்வு செய்தார்கள் என்று எனக்குப் புரியவில்லை? யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலும் ஐபிஎல்லிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். அவரை ஏன் தேர்வு செய்யவில்லை?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்ய குமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன், ஹர்ஷித் சிங் ராணா.