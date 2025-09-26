ETV Bharat / sports

கே.எல்.ராகுல், சாய் சுதர்ஷன் மிரட்டல் சதம் - ஆஸ்திரேலியா ஏ அணியை வீழ்த்தியது இந்தியா ஏ அணி!

ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்ஷன் ஆகியோர் சதம் விளாசி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

கேஎல் ராகுல்
கேஎல் ராகுல் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய ஏ அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா ஏ அணி தற்சமயம் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இந்தியா ஏ அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும், மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற முடிந்த முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லக்னோவில் உள்ள எகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய ஏ அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய ஏ அணியில் ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் 88 ரன்களையும், கேப்டன் நாதன் மெக்ஸ்வீனி 74 ரன்களையும், டாட் மர்ஃபி 76 ரன்களையும் சேர்த்தனர். அவர்களைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்களில் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறியதால், ஆஸ்திரேலிய ஏ அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 420 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் மனவ் சுதர் 5 விக்கெட்டுகளையும், குர்னூர் பிரார் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய ஏ அணியில் சாய் சுதர்ஷன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்ததுடன் 75 ரன்களைச் சேர்த்தார். அதேபோல் மற்றொரு தமிழக வீரர் ஜெகதீசன் 38 ரன்களை எடுத்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் இந்திய ஏ அணி 194 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஹென்றி தோர்ன்டன் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய ஏ அணி 226 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த மெக்ஸ்வீனி 85 ரன்களையும், ஜோஷ் பிலீப் 50 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறினர். இதனால் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய ஏ அணி 185 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்தியா தரப்பில் குர்னூர் பிரார், மனவ் சுதர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

இதனையடுத்து 412 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் ஜெகதீசன் 36 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த கேஎல் ராகுல் - சாய் சுதர்ஷன் இணை அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களின் சதங்களைப் பதிவு செய்தும் அசத்தினர். பின் 100 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் சாய் சுதர்ஷன் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த தேவ்தத் படிக்கல், மனவ் சுதர் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கும், துருவ் ஜூரெல் 56 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டை இழந்தனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. பந்து தாக்கியதால் வீல் சேரில் அழைத்து செல்லப்பட்ட இந்திய வீராங்கனை; அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!
  2. வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு; தமிழக வீரர் ஜெகதீசனுக்கு வாய்ப்பு!

அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த கேஏல் ராகுல் 16 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 176 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய ஏ அணி 5 விக்கெடுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய ஏ அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அதிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடர் இன்னும் சில தினங்களில் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், ராகுல், சுதர்ஷன் ஆகியோர் சதமடித்து அசத்தியுள்ளது, அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA A DEFEATED AUSTRALIA ASAI SUDHARSANS CENTURYKL RAHUL CENTURYஇந்தியா ஏ ஆஸ்திரேலியா ஆINDIA A VS AUSTRALIA A

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.