சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025: சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றனர் வின்சென்ட் கீமர், பிரனேஷ்! - CHENNAI GRAND MASTERS 2025

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் செஸ் தொடரில், மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் பட்டம் வென்ற வின்சென்ட் கீமருக்கு ரூ.25 லட்சம் பரிசுத்தொகையும், சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் பட்டம் வென்ற பிரனேஷுக்கு ரூ.7 லட்சம் பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 11:18 AM IST

சென்னை: கிராண்ட் மாஸ்டர் செஸ் தொடரின் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் ஜெர்மனியின் வின்சென்ட் கீமரும், சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் எம்.பிரனேஷும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளார்.

சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் 2025 செஸ் போட்டிகள், தேனாம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்றது. தொடரின் இறுதி நாளான நேற்று, 9ஆவது சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில், 8ஆவது சுற்றின் முடிவிலேயே 6 புள்ளிகளுடன் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வதை உறுதி செய்திருந்த ஜெர்மனி கிராண்ட் மாஸ்டர் வின்சென்ட் கீமர், தனது கடைசி சுற்றில் அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டர் ரே ராப்சனுடன் மோதினார். இந்த போட்டியிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கீமர், 41ஆவது நகர்த்தலில் ரே ராப்சனை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

இதன் முலம், இந்த தொடரில் ஒரு தோல்வியைக் கூட சந்திக்காத வின்சென்ட் கீமர் 7 புள்ளிகளைப் பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார். மேலும், லைவ் ரேட்டிங்கில் 2750.9 புள்ளிகளுடன் 10ஆவது இடத்தையும் தக்கவைத்துக் கொண்டார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர்களான அர்ஜுன் எரிகைசி, கார்த்திகேயன் முரளி ஆகியோர் மோதிய ஆட்டம் 49ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவானது. அதேபோல், அமெரிக்காவின் அவாண்டர் லியாங், இந்தியாவின் விதித் குஜராத்தி மோதிய ஆட்டம் 31ஆவது நகர்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது.

வின்சென்ட் கீமர்
வின்சென்ட் கீமர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மற்றொரு ஆட்டத்தில் நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரி, சகநாட்டைச் சேர்ந்த ஜோர்டன் வான் பாரஸ்டை எதிர்கொண்ட நிலையில், 33ஆவது நகர்த்தலின் போது அனிஷ் கிரி வெற்றி பெற்றார். இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான நிஹால் சரின், சகநாட்டைச் சேர்ந்த வி.பிரணவை 55ஆவது நகர்த்தலின் போது வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் கடைசி சுற்றின் முடிவில் வின்சென்ட் கீமர் 7 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். நெதர்லாந்தின் அனிஷ் கிரி 5 புள்ளிகளுடன் 2ஆவது இடமும், அர்ஜுன் எரிகைசி 5 புள்ளிகளுடன் 3ஆவது, கார்த்திகேயன் முரளி 5 புள்ளிகளுடன் 4ஆவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.

சென்னை கிராண்ட்மாஸ்டர்ஸ் தொடரில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வின்சென்ட் கீமருக்கு ரூ.25 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டது. அத்துடன் 24 ஃபிடே சர்க்யூட் புள்ளிகளும் அவருக்கு கிடைத்தது. இந்த புள்ளிகள் வரும் 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள கேண்டிடேட்ஸ் தொடருக்கு தகுதி பெறுவதற்கு முக்கியமானதாகும். அதேசமயம் அனிஷ் கிரி, அர்ஜுன் எரிகைசி, கார்த்திகேயன் முரளி ஆகியோர் ஒரே புள்ளிகளை (6 புள்ளிகள்) பெற்றிருந்ததால் அவர்களுக்கு தலா ரூ.10.83 லட்சம் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது.

முழுமையாக இந்திய வீரர்கள் கலந்து கொண்ட சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவின் கடைசி சுற்றில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான எம்.பிரனேஷ், சர்வதேச மாஸ்டரான ஜி.பி.ஹர்ஷவர்தனுடன் மோதினார். 6.5 புள்ளிகளுடன் களமிறங்கிய பிரனேஷ், 46ஆவது நகர்த்தலின் போது அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவினார். இதனால் அபிமன்யு புராணிக், லியோன் லூக் மெடன்டோன்கா ஆகியோருக்கு பட்டம் வெல்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் அதை அவர்கள், பயன்படுத்திக் கொள்ளத் தவறினர். இதில், 6 புள்ளிகளுடன் இருந்த லியோன் லூக் மென்டோன்கா தனது கடைசி சுற்றில் அதிபன் பாஸ்கரனுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இந்த ஆட்டத்தில் அதிபன் பாஸ்கரன் 44ஆவது நகர்த்தலில் வெற்றி பெற்று, லியோனின் பட்டம் வெல்லும் கனவையும் கலைத்தார்.

எம்.பிரனேஷ்
எம்.பிரனேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே சமயம், 6 புள்ளிகளுடன் தனது கடைசி சுற்றை சந்தித்த அபிமன்யு புராணிக், பா.இனியனுடன் மோதினார். இந்த போட்டியில் இனியன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 97ஆவது நகர்த்தலில் வெற்றியை பதிவுசெய்தார். அபிமன்யு புராணிக், லியோன் லூக் மெண்டோன்கா ஆகியோர் தங்களின் கடைசி சுற்றில் தோல்வியைத் தழுவியதன் காரணமாக, எம்.பிரனேஷ் 6.5 புள்ளிகளைப் பெற்று சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார். அவருக்கு ரூ.7 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டது. சேலஞ்சர்ஸ் பிரிவில் பட்டம் வென்றதன் மூலம் 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர் தொடரில் மாஸ்டர்ஸ் பிரிவில் நேரடியாக கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பையும் பிரனேஷ் பெற்றுள்ளார்.

மற்ற ஆட்டங்களில் ஆர்.வைஷாலியை 59ஆவது நகர்த்தலின் போது தோற்கடித்தார் திப்தாயன் கோஷ். ஹரிகா துரோணவல்லி 57ஆவது நகர்த்தலின் போது ஆர்யன் சோப்ராவிடம் தோல்வியைச் சந்தித்தார். கடைசி சுற்றின் முடிவில் எம்.பிரனேஷ் 6.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். அவரைத்தொடர்ந்து, அதிபன் பாஸ்கரன் , அபிமன்யு புராணிக், லியோன் லூக் மெண்டோன்கா ஆகியோர் தலா 6 புள்ளிகளைப் பெற்று அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பிடித்தனர். மேலும், அதிபன் பாஸ்கரன், அபிமன்யு புராணிக், லியோன் லூக் மென்டோன்கா ஆகியோர் ஒரே புள்ளிகளை (6 புள்ளிகள்) பெற்றிருந்ததால் அவர்களுக்கு தலா ரூ.3.25 லட்சம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

