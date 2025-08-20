ஹைதராபாத்: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக 300+ விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் ஸ்பின்னர் எனும் சாதனையை கேசவ் மஹாராஜ் படைத்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி, நேற்று கெய்ர்ன்ஸில் உள்ள கசாலிஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து, முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 296 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஐடன் மார்க்ரம் 82 ரன்களையும், டெம்பா பவுமா 65 ரன்களையும், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே 57 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் டிராவிஸ் ஹெட் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியில், நட்சத்திர வீரர்கள் டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் க்ரீன், மார்னஸ் லபுசாக்னே, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், அலெக்ஸ் கேரி என அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து, அரைசதம் கடந்து அசத்திய மிட்செல் மார்ஷும் 88 ரன்களுக்கும், பென் துவார்ஷூயிஸ் 33 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டை இழக்க, ஆஸ்திரேலிய அணி 40.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. தென் ஆப்பிரிக்க அணி தரப்பில் கேசவ் மஹாராஜ் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
A sensational performance from Keshav Maharaj! 💪🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 19, 2025
Under pressure, he delivered an epic bowling spell, claiming his maiden ODI five-wicket haul and earning Player of the Match honours. 👏🏏 #WozaNawe pic.twitter.com/u60Q3zzfDF
இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 98 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. மேலும், 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்த போட்டியில் சிறப்பாக பந்து வீசிய தென்னாப்பிரிக்க வீரர் கேசவ் மஹாராஜ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்நிலையில், இப்போட்டியின் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி மற்றும் கேசவ் மஹாராஜ் சிறப்பு சாதனையை படைத்துள்ளனர்.
Keshav Maharaj with a beauty to nail Cam Green! #AUSvSA pic.twitter.com/23841JVVEN— cricket.com.au (@cricketcomau) August 19, 2025
தென்னாப்பிரிக்காவின் மிகப்பெரும் வெற்றி
இந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 98 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அந்த அணி பெற்ற மிகப்பெரும் வெற்றியாக பதிவாகியுள்ளது. இதற்கு முன், கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு பெர்த்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 82 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தியதே முந்தைய சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கேசவ் மஹாராஜ் சாதனை
இந்த போட்டியில் கேசவ் மஹாராஜ் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது 300 விக்கெட்டுகளை நிறைவு செய்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 300 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் ஸ்பின்னர் எனும் வரலாற்று சதனையைப் படைத்துள்ளார். இதுதவிர்த்து, தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக இந்த மைல் கல்லை எட்டும் 8ஆவது வீரர் எனும் பெருமையையும் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன், ஷான் பொல்லாக், டேல் ஸ்டெயின், மகாயா நிடினி, ஆலன் டொனால்ட், காகிசோ ரபாடா, ஜாக்ஸ் காலிஸ் மற்றுல் மோர்னே மோர்க்கல் மட்டுமெ இந்த மைல் கல்லை எட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
|வீரர்கள்
|போட்டிகள்
|விக்கெட்டுகள்
|சிறந்த பந்துவீச்சு
|5 விக்கெட்கள்
|கேசவ் மஹாராஜ்
|147
|304
|9/129
|12
|இம்ரான் தாஹிர்
|162
|291
|7/45
|7
|நிக்கி போஜா
|157
|196
|5/21
|4
|ஹக் டேஃபீல்ட்
|37
|170
|9/113
|14
|தப்ரைஸ் ஷம்ஸி
|127
|168
|5/24
|2
இரண்டாவது தென்னாப்பிரிக்க வீரர்
இதுதவிர, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக மிகக் குறைந்த பந்துகளில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது வீரர் எனும் பெருமையையும் கேசவ் மஹாராஜ் பெற்றுள்ளார். நேற்றைய போட்டியில் அவர் 26 பந்துகளில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியதன் மூலம் இந்த சாதனையை படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முன்னாள் வீரர் இம்ரான் தாஹிர், ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் 23 பந்துகளில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்து வருகிறது.
மிகக் குறைந்த பந்துகளில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர்கள்
- 18 ரியான் பர்ல் vs ஆஸ்திரேலியா, டவுன்ஸ்வில்லே 2022
- 18 ஆர்யன் தத் vs நமீபியா, கீர்த்திபூர் 2024
- 23 இம்ரான் தாஹிர் vs ஜிம்பாப்வே, ப்ளூம்ஃபோன்டியன் 2018
- 24 ரஷீத் கான் vs வெஸ்ட் இண்டீஸ், கிராஸ் ஐலட் 2017
- 25 வனிந்து ஹசரங்கா vs ஜிம்பாப்வே, கொழும்பு 2024
- 26 கேசவ் மகாராஜ் vs ஆஸ்திரேலியா, கெய்ர்ன்ஸ் 2025