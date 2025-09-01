ETV Bharat / sports

அடுத்தடுத்து விளாசிய அரை சதங்கள்! இந்திய அணி இடத்தை உறுதி செய்தாரா சஞ்சு சாம்சன்? - KCL 2025

கே.சி.எல். தொடரில் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் சஞ்சு சாம்சன், கடைசியாக விளையாடிய நான்கு போட்டிகளில் ஒரு சதம், மூன்று அரை சதங்களை விளாசி தனது ஃபார்மை நிரூபித்துள்ளார்.

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சதம், அரை சதங்களை விளாசியுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கேரள கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் தொடங்கப்பட்டுள்ள கேரளா கிரிக்கெட் லீக் தொடர் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற 16-வது லீக் ஆட்டத்தில் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் மற்றும் ஆலப்பி ரிப்பிள்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆலப்பி அணியில் தொடக்க வீரர்கள் முகமது அசாருதீன் மற்றும் ஜலஜ் சக்சேனா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.

இந்த போட்டியில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்த நிலையில், சக்சேனா 71 ரன்களிலும் (11 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள்), அசாருதீன் 64 ரன்களிலும் (7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள்) விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதன் காரணமாக, அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 176 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. கொச்சி அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய கே.எம். ஆசிஃப் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் அணிக்கு வழக்கம் போல் சஞ்சு சாம்சன் அபாரமான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இந்த போட்டியிலும் அரைசதம் கடந்த அவர், 41 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 9 சிக்ஸர்களை விளாசி 83 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். இத்தொடரில் அவர் விளாசும் நான்காவது 50+ ஸ்கோர் இதுவாகும். அவரைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்கள் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்ட, இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜெரின் 25 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் அணி 18.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆலப்பி ரிப்பிள்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் கொச்சி ப்ளூ டைகர்ஸ் அணி விளையாடிய 8 போட்டிகளில் 6 வெற்றி, 2 தோல்விகள் என 12 புள்ளிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பதுடன், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் உறுதி செய்துள்ளது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

முன்னதாக ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஆனால், இந்த இந்திய அணியில் ஷுப்மன் கில் துணைக்கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால், சஞ்சு சாம்சனுக்கு தொடக்க வீரர் இடம் கிடைக்குமா? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்திருந்தன. ஏனெனில் கடந்தாண்டு முதல் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரராக விளையாடி வரும் சஞ்சு சாம்சன், தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளில் மூன்று சதங்களை விளாசி மிரட்டினார்.

இருப்பினும் இந்தாண்டு நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடர் மற்றும் ஐபிஎல் தொடரிலும், சிறப்பாக விளையாடாததால் சஞ்சு சாம்சன் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் அவர் இடம்பெற்றிருந்தாலும், ஆடும் வெவனில் அவருக்கு இடம் கிடைக்கமா? என்ற சந்தேகம் தொடர்ந்து வருகிறது.

இந்த இக்கட்டான சூழலில்தான் சஞ்சு சாம்சன் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் அதிரடியாக விளையாடி தனது ஃபார்மை நிரூபித்துள்ளதுடன், தனது இடத்தை உறுதி செய்வதற்கான அஸ்திவாரத்தையும் போட்டுள்ளார். இதனால் எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரர் இடத்தை பிடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

