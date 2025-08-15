ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர், எனது கம்பேக் போட்டியில், எனக்கு நம்பிக்கையளித்து, களத்தில் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த ஊக்கப்படுத்தினார் என்று இந்திய வீரர் கருண் நாயர் கூறியுள்ளார்.
ஆண்டர்சன்-டெண்டுல்கர் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் ஒவ்வொரு போட்டியும் இறுதி நாள் வரை சென்றதுடன், ரசிகர்களின் எதிபார்ப்புகளையும் பூர்த்தி செய்தது. ஷுப்மான் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி இங்கிலாந்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டது மட்டுமல்லாமல், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 2-2 என சமன் செய்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்த தொடரில் இந்திய அணி வீரர்கள் பேட்டிங், பவுலிங், பீல்டிங் என அனைத்து துறைகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தினர். இதில் இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 4 சதங்கள் உள்பட 754 ரன்களை குவித்து தொடரில் அதிக ரன்களை எடுத்த வீரராகவும், முகமது சிராஜ் 23 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய பவுலர் என்ற பெருமையையும் பெற்றனர்.
இதுதவிர்த்து, இந்த டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுத்திருந்த கருண் நாயர் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்ய தவறினர். கிட்டத்திட்ட 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம்பிடித்த கருண் நாயர், இங்கிலாந்து தொடரில் 4 போட்டிகளில் 8 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடிய நிலையிலும், ஒரு அரைசதத்துடன் 205 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஏமாற்றமளித்தார்.
இதன் காரணமாக எதிர்வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் அவரது இடம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இருப்பினும் கடந்த சீசன் உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ள கருண் நாயர், சொந்த மண்ணில் நடைபெறும் டெஸ்ட் போட்டியிலும் வாய்ப்பை பெறுவார் என்ற குரல்களும் எழுந்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரின் போது இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் நிறைய ஊக்கத்தையும், ஆதரவையும் வழங்கியதாக கருண் நாயர் பாராட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “இந்தத் தொடரின் முழு நோக்கமும் ஒரு அணியாக நாங்கள் ஏதாவது சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். தொடரின் முதல் நாளிலிருந்தே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீரிடமிருந்து இந்தச் செய்தியைப் பார்ப்பது மிகவும் ஊக்கமளிப்பதாக இருந்தது, மேலும் அனைவரும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டனர். தொடரின் போது அவர் எங்களுக்கு நிறைய ஆதரவையும் வழங்கினார்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய கருண், “மேலும் எனது கம்பேக் போட்டியில் விளையாடிய போது அவர் எனக்கு நம்பிக்கையை அளித்ததுடன், களத்திற்கு சென்று எனது சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த ஊக்கமளித்தார். அவர் கூறியது போலவே, என் முழு கவனமும் களத்தில் எனக்கு தெரிந்த வழியில் விளையாடுவதில் மட்டும் தான் இருந்தது. மேலும் எந்த சூழ்நிலையில் நான் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கினாலும், அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டுமே இருந்தது” என கூறினார்.
இந்திய அணிக்காக கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான கருண் நாயர், இதுவரை 10 டெஸ்ட், 2 ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். இதில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 15 இன்னிங்ஸ்களில் ஒரு முற்சதம் உள்பட.579 ரன்களை எடுத்துள்ளார். மேலும் டெஸ்டில் அவர் அடித்த ஒரே சதமும் இதுதான். ஒருநாள் போட்டிகளைப் பொறுத்தவரையில் அவர் 2 இன்னிங்ஸ்களில் 46 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
