பெங்களூரு: எம். சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்த மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் போட்டிகள் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் எதிவரும் செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. இதில் லீக் போட்டிகள் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதலும், அரையிறுதி போட்டிகள் அக்டோபர் 29ஆம் தேதியும், இறுதிப்போட்டி நவம்பர் 2ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளன. இதில் பாகிஸ்தான் அணி பங்கேற்கும் போட்டிகள் கொழும்புவில் நடத்தப்படவுள்ளன.
மேலும் இந்த தொடரில் இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, தென் ஆப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, நியூசிலாந்து மற்றும் வங்கதேசம் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் அணிகள் பெங்களூருவில் உள்ள எம் சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தும் என்று ஐசிசி அறிவித்திருந்தது.
மேலும் உலகக் கோப்பை தொடரின் தொடக்க நிகழ்ச்சிகளும் எம் சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்தன. இந்த நிலையில் பெங்களூரு சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானங்களில் நடைபெறும் போட்டிகளுக்கு கர்நாடகா அரசாங்கம் அனுமதி மறுத்துள்ளது. கடந்த ஜூன் 4ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆர்சிபி அணி வெற்றி கொண்டாட்டத்தின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இதைத் தொடர்ந்து, சம்பவத்தை தீவிரமாக எடுத்துக் கொண்ட மாநில அரசு, காவல் ஆணையர் உட்பட ஐந்து பேரை இடைநீக்கம் செய்தது. அதன்படி, நகர காவல் ஆணையர் பி. தயானந்த், கூடுதல் காவல் ஆணையர் விகாஸ் குமார், மத்தியப் பிரிவு டிசிபி சேகர் தேக்கண்ணவர், கப்பன் பார்க் ஏசிபி பாலகிருஷ்ணா மற்றும் கப்பன் பார்க் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் கிரிஷ் ஆகியோர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். மேலும் கேசிஏ மற்றும் ஆர்சிபி நிர்வாகிகள் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன.
இதனையடுத்து எம் சின்னசாமி மைதானத்தில் சர்வதேச போட்டிகளை நடத்துவதற்கான அனுமதி குறித்து மாநில அரசு ஆலோசனை மேற்கொண்டிருந்தது. மேலும் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடா்பாக விசாரணை நடத்துவதற்கு கா்நாடக உயா்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஜான் மைக்கேல் டி குன்ஹா தலைமையில் தனிநபா் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.
குன்ஹா தலைமையிலான விசாரணைக் குழு அளித்த அறிக்கையில், சின்னசாமி மைதானத்தில் கிரிக்கெட் நிகழ்வுகளை நடத்த போதிய வசதிகள் இல்லை என்றும், மைதானம் பாதுகாப்பானது அல்ல என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விசாரணைக் குழுவின் இந்த அறிக்கையை அம்மாநில அரசும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. இதனால் மஹாராஜா பிரிமியர் லீக் போட்டிகள் பெங்களூருவில் இருந்து மாற்றப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் தற்சமயம் மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில், பெங்களூருவில் நடைபெறவிருந்த போட்டிகள் திருவனந்தபுரத்திற்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி உள்பட மொத்தம் ஐந்து போட்டிகள் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை எதுவும் தற்போது வரையிலும் வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
