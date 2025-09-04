ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இலங்கை அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடர் இன்னும் சில நாள்களில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் இலங்கை அணி தற்சமயம் ஜிம்பாப்வேவில் சுற்றுப்பணம் செய்து, ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த ஒருநாள் தொடரில் இலங்கை அணி 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை வென்றது.
இதனையடுத்து, ஜிம்பாப்வே - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது நேற்று தொடங்கியது. ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் டாஸை வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி, முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு பிரையன் பென்னட் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார்.
Kamindu Mendis was at his fluent best in the first #ZIMvSL T20I 👏— ICC (@ICC) September 4, 2025
📝 https://t.co/FqfFcJkfFV
📸 @OfficialSLC pic.twitter.com/nrpP7pRxLR
மறுபக்கம் களமிறங்கிய மருமணி (7 ரன்னில்), சீன் வில்லியம்ஸ் (14), கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா (28), ரியான் பார்ல் (17) என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். ஒரு முனையில் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுபக்கம் ஆபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிரையன் பென்னட் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
இந்த போட்டியில் பென்னட் சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 12 பவுண்டரிகளுடன் 82 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக ஜிம்பாப்வே அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 175 ரன்களை சேர்த்தது. இலங்கை அணி தரப்பில் துஷ்மந்தா சமீரா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணியில் பதும் நிஷங்கா - குசால் மெண்டிஸ் இணை அதிரடியான தொடக்கம் கொடுத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். இதில் அபாரமாக விளையாடிய பதும் நிஷங்கா அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 96 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், பதும் நிஷங்கா 55 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
Man of the Match, Kamindu Mendis! 🎉— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 3, 2025
An incredible match-winning knock of 41 not out from just 16 balls. What a sensational performance to get us over the line!#ZIMvSL #KaminduMendis #LionsRoar pic.twitter.com/y3xfjl0W3q
அவரைத்தொடர்ந்து குசால் மெண்டிஸும் 38 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த குசால் பெரேரா, நுவந்திந்து ஃபெர்னாண்டோ, கேப்டன் சரித் அசலங்கா, தசுன் ஷன்கா உள்ளிட்டோரும் வந்த வேகத்தில் நடையைக் கட்டினர். இதனால் இலங்கை அணி 146 ரன்களில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அச்சமயத்தில் களத்தில் இருந்த கமிந்து மெண்டிஸ் அபாரமாக விளையாடியதுடன் அணியை வெற்றிக்கும் அழைத்துச் சென்றார்.
இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கமிந்து மெண்டிஸ் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 41 ரன்களையும், துஷன் ஹெமந்தா 14 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இலங்கை அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
இதையும் படிங்க:
இந்த வெற்றியின் மூலம் இலங்கை அணி 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் இலங்கை அணி வெற்றிபெற உதவிய கமிந்து மெண்டிஸ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதனையடுத்து ஜிம்பாப்வே - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி ஹராரேவில் நடைபெறவுள்ளது.