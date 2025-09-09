ETV Bharat / sports

வாஷிங்டன் சுந்தரை இந்திய அணி மிஸ் செய்யும்! வைரலாகும் முகமது கைஃப் பதிவு!

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் இரண்டு ஆல்-ரவுண்டர்களை மட்டுமே தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது குறித்து முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

வாஷிங்டன் சுந்தர்
வாஷிங்டன் சுந்தர் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2025 at 1:32 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் இடம் பிடித்திருக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் கூறியுள்ளார்.

இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட 8 நாடுகள் பங்கேற்கும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்த முறை டி20 வடிவில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. முன்னதாக இந்த தொடர் இந்தியாவில் நடத்தப்பட இருந்த நிலையில், இந்தியா-பாகிஸ்தான் போர் பதற்றம் காரணமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. இதனையடுத்து இந்த தொடர் இன்று (செப்.09) தொடங்கி எதிர்வரும் 28 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெற இருக்கிறது.

குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் ஆகிய அணிகள் இடம்பெற்றுளன. குரூப் பி பிரிவில் ஆஃப்கானிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஹாங்காங் அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிறியுள்ளது. மேலும் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியும் துபாய் சென்று பயிற்சிகளை தொடங்கியுள்ளன.

இந்நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் இரண்டு ஆல்-ரவுண்டர்களை மட்டுமே தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது குறித்து முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பதிவில், "ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி, அக்ஸர் படேல், ரவீந்திர ஜடேஜா, ஹார்திக் பாண்டியா என 3 ஆல்-ரவுண்டர்களுடன் விளையாடி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது.

ஷிவம் தூபே
ஷிவம் தூபே (IANS)

இதன் மூலம் இந்திய அணிக்கு 6 ஆவது பவுலிங் ஆப்ஷன்கள் இருந்ததுடன், 8 ஆவது வரிசையிலும் பேட்டிங் செய்யும் ஆப்ஷன் இருந்தது. ஆனால் தற்போது தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆசிய கோப்பை அணியில், ஹார்திக் பாண்டியா, அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் மட்டுமே ஆல் ரவுண்டர்களாக உள்ளனர். அவர்களுடன் வாஷிங்டன் சுந்தர் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்திய அணி அவரை நிச்சயம் மிஸ் செய்யும்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

முகமது கைஃபின் எக்ஸ் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. கைஃப் கூறுவது போல் தற்போது தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்திய அணியில் ஹர்திக் மற்றும் அக்ஸர் படேல் இருவர் மட்டுமே சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஆல் ரவுண்டர்களாக தங்களை நிலை நிறுத்தியுள்ளனர். ஷிவம் தூபே அணியில் ஆல் ரவுண்டராக சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும், அவரது பவுலிங் மீதான கேள்விகள் அதிகம் இருக்கின்றன.

வாஷிங்டன் சுந்தர்
வாஷிங்டன் சுந்தர் (IANS)

இதனால் அவர் அனைத்து போட்டிகளிலும் 4 ஓவர்களை வீசுவார் என்பதற்கும் உறுதித்தன்மை இல்லை. மேலும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ஸ்பின்னர்களுக்கு அதிகளவு ஆதரவு கிடைக்கும் சூழ்நிலையில், வாஷிங்டன் சுந்தர் இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கருத்துகள் உள்ளன. மேலும் அவர் இந்திய அணிக்காக 54 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 48 விக்கெட்டுகளையும், பேட்டிங்கில் ஒரு அரைசதமும் அடித்துள்ளார்.

மேற்கொண்டு நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் தொடர், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடர் ஆகியவற்றிலும் வாஷிங்டன் சுந்தர் அபாரமாக செயல்பட்டிருந்த போதும், அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதது ரசிகர்களை ஏமாற்றமடைய செய்துள்ளது.

இந்திய அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங்.

