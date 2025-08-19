ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கான தென் ஆப்பிரிக்க அணியில் அறிமுக வீரர்கள் டெவால்ட் பிரெவிஸ், பிரெனலன் சுப்ராயென் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் நட்சத்திர வீரரான காகிசோ ரபாடா காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கு இடையே நடந்து முடிந்த டி20 தொடரில், ஆஸ்திரேலிய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தென் அப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியதுடன், தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் இன்று கெய்ர்ன்ஸில் உள்ள கசாலிஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸை வென்ற, ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்து தென்னாப்பிரிக்க அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தார். இன்றைய போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியில் அறிமுக வீரர்கள் டெவால்ட் பிரெவிஸ் மற்றும் பிரெனலன் சுப்ராயென் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய அணியில் மார்னஸ் லபுசாக்னே, அலெக்ஸ் கேரி ஆகியோர் மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்க அணி பெரும் பின்னடைவை சந்தித்தது. அந்த அணியின் முன்னணி பவுலரான காகிசோ ரபாடா, வலது காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். இதனை தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியமும் தங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வர் எக்ஸ் பக்கத்தின் மூலம் உறுதிசெய்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த அறிக்கையில், “தென்னாப்பிரிக்க பவுலர் காகிசோ ரபாடா, தனது வலது கணுக்காலில் ஏற்பட்ட வீக்கம் காரணமாக, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் சர்வதேச தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். முன்னதாக நேற்றைய தினம் அவருக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில், காயத்தின் தன்மை அதிகரித்துள்ளதன் காரண்மாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், “காகிசோ ரபாடா ஆஸ்திரேலியாவிலேயே தங்கி தென்னாப்பிர்க்க்க மருத்துவர் ஊழியர்களின் கண்காணிப்பில் தனது உடற்தகுதியை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுவார். அதேசமயம், தொடரிலிருந்து விலகிய ரபாடாவுக்கு பதிலாக சமீபத்திய டி20 தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ள குவேனா மபாகா ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்படுகிறார்” என்று தெரிவித்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்க அணியின் மிகச்சிறந்து பவுலர்களில் ஒருவரான ரபாடா, இந்த ஒருநாள் தொடரில் இருந்து விலகி இருப்பது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணிக்காக கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான காகிசோ ரபாடா, இதுவரை 106 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 168 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். இதில் 2 முறை ஐந்து விக்கெட் ஹாலும் அடங்கும்.
தென்னாப்பிரிக்கா அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், டோனி டி சோர்சி, ஐடன் மார்க்ராம், குவேனா மபாகா, செனுரான் முத்துசாமி, கேஷவ் மகாராஜ், வியான் முல்டர், லுங்கி இங்கிடி, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், பிரெனலன் சுப்ரயன்.
