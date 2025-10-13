ETV Bharat / sports

’பாசப்பறவை’ அணி முதல் ’பாட்னா பைரேட்ஸ்’ வரை - புரோ கபடி லீக்கில் கலக்கும் திருச்சி வீரர்!

திருச்சி மாவட்டம் பாளையநல்லூரை சேர்ந்த சுதாகர், புரோ கபடி லீக்கில் ’பாட்னா பைரேட்ஸ்’ அணிக்காக மூன்றாவது ஆண்டாக விளையாடி வருகிறார்.

புரோ கபடி லீக்கில் கலக்கும் திருச்சி வீரர் சுதாகர்
புரோ கபடி லீக்கில் கலக்கும் திருச்சி வீரர் சுதாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

- By செ.சிவக்குமார்

சென்னை: வரக் கூடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று பாட்னா பேரேட்ஸ் அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்வேன் என்று தமிழ்நாடு வீரர் சுதாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்த ஆண்டு விசாகபட்டினம், சென்னை, டெல்லி, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய 4 நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் மொத்தம் 12 அணிகள் கலந்து கொண்டு விளையாடி வருகின்றன. இதில் ஏரளமான தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கபடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டு, தங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் 12-வது புரோ கபடி லீக் தொடரில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரராக திகழ்கிறார் சுதாகர்.

தமிழ்நாட்டில் திருச்சி மாவட்டம், பாளையநல்லூரை கிராமத்தை பூர்வீமாகக் கொண்டவர் சுதாகர். 23 வயதான இவர், தனது 12-வது வயது முதலே கபடியை தனது எதிர்காலமாக கொண்டு விளையாடி வருகிறார். குறிப்பாக தனது கிராமத்தில் ’பாசப்பறவை’ கபடி அணியின் மூலம், பல்வேறு கிராமங்கள், மற்றும் மாவட்டம் அளவில் பல்வேறு கபடி போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி கண்டுள்ளார். இதுவே அவருக்கு வெற்றியின் துவக்க புள்ளியாக அமைந்தது.

21 வயதான சுதாகர் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு பாண்டிச்சேரியில் நடைபெற்ற ’யுவா கபடி’ தொடரில் தனது அசாத்திய ஆட்டத்தால் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார். இந்த தொடரில் மொத்தமாக 28 போட்டிகளில் விளையாடி இருந்த அவர் 320 ரெய்டு புள்ளிகளுடன் தொடரின் சிறந்த ரைடராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

புரோ கபடி லீக்கில் கலக்கும் திருச்சி வீரர் சுதாகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இத்தொடரில் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் சுதாகர் சென்னையில் உள்ள ஐ.சி.எஃப் நிறுவனத்தில் வேலை பெற்றார். ஜூனியர் ஸ்டேட் மற்றும் யுவா கபடி தொடரில் விளையாடிய அவருக்கு, 2023 ஆம் ஆண்டு 10-வது புரோ கபடி லீக் தொடரில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிக்காக விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது.

தனது முதல் புரோ கபடி தொடரிலேயே பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியின் ஆஸ்தான நட்சத்திர வீரராக திகழ்ந்து, அந்த சீசனில் தவிர்க்க முடியாத கபடி வீரராக உருவெடுத்தார். மேலும் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தால் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 11-வது புரோ கபடி போட்டியில் தான் சார்ந்துள்ள பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை இறுதிப்போட்டி வரை அழைத்துச் சென்றார். மேலும் தற்போது அந்த அணியில் முக்கிய ரைடராகவும் முன்னிலை வகிக்கிறார்.

தற்போது 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தனது அனுபவம் குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், “எனது கிராமமான பாளையநல்லூரில் கபடி போட்டிகள் அதிக அளவில் நடைபெறும். சிறு வயது முதலே எனது சகோதரர்களுடன் கபடி போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளேன். இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது புரோ கபடி லீக் தொடரில் ஒரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கபடி வீரராக கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்த ஆண்டு புரோ கபடி லீக் போட்டிகள் சென்னையில் நடைபெற்றன. கபடிக்கு பேர் போன மாநிலம் என்றால் அது தமிழ்நாடு தான். அப்படிப்பட்ட சென்னையில் நான் புரோ கபடி லீக் தொடரில் தமிழ் மக்கள் முன்னிலையில் விளையாடியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

இதையும் படிங்க: சர்வதேச டெஸ்டில் முதல் சதம் - தனித்துவ பட்டியலில் இணைந்த ஜான் காம்பெல்!

12-வது புரோ கபடி தொடரில் தனக்கு பிடித்த பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியில் விளையாடுவது பெருமையாக உள்ளது. சென்னையில் தமிழ் தலைவாஸ் அணியை எதிர் கொண்ட போது மக்கள் அனைவரும் சமமான ஆதரவை இரு அணிகளுக்கும் வழங்கினர். இந்த ஆண்டு நடைபெறும் புரோ கபடி போட்டிக்காக கடின உழைப்பை வழங்கினோம். வரக் கூடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்வோம்” என கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

PRO KABADDI LEAGUE SUDHAKARபாட்னா பைரேட்ஸ்கபடி வீரர் சுதாகர்புரோ கபடி லீக்PRO KABADDI LEAGUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.