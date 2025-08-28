ETV Bharat / sports

ஐசிசி தரவரிசை! முதல் 100 இடங்களில் இருந்து வெளியேறிய பும்ரா! - ICC ODI RANKINGS

ஐசிசி ஒருநாள் வீரர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.

ஹைதராபாத்: உலகக் கோப்பை தொடர் முதலாகவே, ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடாமல் இருந்த இந்திய வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஒருநாள் பௌலர்கள் தரவரிசையில் முதல் 100 இடங்களில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் சமீபத்தில் முடிவடைந்தது. இந்த தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணி, முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றதுடன், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக 5ஆவது ஒருநாள் தொடரையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த நிலையில், ஒருநாள் வீரர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ளது.

பேட்டர்கள் தரவரிசை

இதில், பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இந்திய வீரர் ஷுப்மன் கில் தொடர்ந்து முதலிடத்திலும், ரோஹித் சர்மா இரண்டாம் இடத்திலும், பாகிஸ்தானின் பாபர் ஆசாம் மூன்றாம் இடத்திலும் நீடிக்கின்றனர். மேற்கொண்டு இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான விராட் கோலி 4ஆம் இடத்திலும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 8ஆவது இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். தென்னாப்பிரிக்க தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆஸ்திரேலியாவின் டிராவிஸ் ஹெட் 11ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

இந்திய வீரர் கே.எல்.ராகுல், இங்கிலாந்தின் ஜோ ரூட், ஆஃப்கானிஸ்தானின் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய், நியூசிலாந்தின் கிளென் பிலீப்ஸ், பாகிஸ்தானின் முகமது ரிஸ்வான், ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் மார்ஷ் ஆகியோரும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர். மேலும் தென் ஆப்பிரிக்க தொடரில் அபாரமாக செயல்பட்ட ஆஸ்திரேலியாவின் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 23 இடங்கள் முன்னேறி 64ஆவது இடத்தையும், கேமரூன் க்ரீன் 40 இடங்கள் முன்னேறி 70ஆவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல் 100-இடங்களில் இருந்து வெளியேறிய பும்ரா

ஒரு நாள் பவுலர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் தென் ஆப்பிரிக்காவின் கேசவ் மஹாராஜ் முதலிடத்தில் தொடர்கிறார். மேலும், இலங்கை அணியின் மஹீஷ் தீக்ஷனா இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், இந்திய வீரர் குல்தீப் யாதவ் மூன்றாம் இடத்தில் தொடர்கிறார். வெஸ்ட் இண்டீஸின் குடகேஷ் மோட்டி ஒரு இடம் முன்னேறி டாப்-10 இடத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். அதேசமயம் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆடம் ஸாம்பா டாப் -10 இடங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.

அதேசமயம், இந்தியாவின் முகமது ஷமி, முகமது சிராஜ், பாகிஸ்தானின் ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஆஃப்கானிஸ்தானின் முகமது நபி, இங்கிலாந்தின் ஆதில் ரஷித், தென் ஆப்பிரிக்காவின் லுங்கி இங்கிடி ஆகியோரும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆஸ்திரேலிய பவுலர் நாதன் எல்லிஸ் இந்த பட்டியலில் 21 இடங்கள் முன்னேறி 61ஆவது இடத்தை பிடித்துள்ளார் என்பது. அதேசமயம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடாத இந்திய வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தவரிசையில் முதல் 100 இடங்களில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐசிசி ஒருநாள் ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கான தரவரிசையில் முதல் 10 இடங்களில் எந்த மாற்றங்களும் இல்லை. இதில், ஆஃப்கானிஸ்தானின் அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் முதலிடத்திலும், முகமது நபி இரண்டாம் இடத்திலும், ஜிம்பாப்வேவின் சிக்கந்தர் ரஸா மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். இந்த பட்டியலில் இந்திய அணியின் ரவீந்திர ஜடேஜா 9ஆம் இடத்தில் தொடர்கிறார்.

