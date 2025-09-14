உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் 2025: தங்கம் வென்ற ஜாஸ்மின் லம்போரியா!
உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற 9ஆவது இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையை ஜாஸ்மின் லம்போரியா பெற்றுள்ளார்.
Published : September 14, 2025 at 3:24 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை ஜாஸ்மின் லம்போரியா உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதி போட்டியில் போலந்தின் ஜூலியாவை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
இங்கிலாந்தில் உள்ள லிவர்பூல் நகரில் உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் 57 கிலோ பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை ஜாஸ்மின் லம்போரியா, கடந்த பாரிஸ் ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற போலாந்தின் ஜூலியா செரேமெட்டாவை எதிர்கொண்டார்.
இந்த போட்டியில் அபாரமாக செயல்பட்ட ஜாஸ்மின் 4-1 (30-27, 29-28, 30-27, 28-29, 29-28) என்ற கணக்கில் ஜூலியாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், தங்கப்பதக்கத்தையும் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம், உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற 9ஆவது இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
முன்னதாக, மோரி கோம் ஆறு முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். அவர் 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 மற்றும் 2018 ஆகிய ஆண்டுகளில் தங்கம் வென்று சாதித்துள்ளார். இதுதவிர நிகாத் ஜரீன் (2022, 2023), சரிதா தேவி (2006), ஜென்னி ஆர்எல் (2006), லேகா கேசி (2006), நீது கங்காஸ் (2023), லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் (2023) மற்றும் ஸ்வீட்டி போரா (2023) ஆகியோர் தங்கம் வென்றுள்ளனர்.
போட்டிக்குப் பிறகு பேசிய ஜாஸ்மின், "இந்த உணர்வை வார்த்தைகளால் வெளிப்படுத்த முடியாது. உலக சாம்பியனானதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதி பெற்ற பிறகு, எனது ஆட்ட நுட்பத்தை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் மேம்படுத்தியுள்ளேன். இது ஒரு வருட தொடர்ச்சியான கடின உழைப்பிற்கு கிடைத்த பரிசு” என்றார்.
அதேசமயம் மகளிர் 80 கிலோ எடை பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் நுபுர் ஷரோன், போலந்தின் அகாத காஸ்மார்ஸ்காவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் நுபுர் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும், 2-3 என்ற கணக்கில் அகாதாவிடம் தோல்வியைத் தழுவி வெள்ளிப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.
மற்றொரு குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பூஜா ராணி (80 கிலோ) வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம், உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா மொத்தம் மூன்று பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. இருப்பினும், ஆடவர் பிரிவில் இந்தியா எந்தவொரு பதக்கத்தையும் வெல்லாதது ரசிகர்களை ஏமாற்றமடைய செய்துள்ளது.