ஹைதராபாத்: பாட்னா பைரேட்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 39-36 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரேட்ஸ் மற்றும் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு புள்ளிகளை கைப்பற்றினர்.
ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அபாரமாக விளையாடிய ஜெய்ப்பூர் அணி முதல் பாதி ஆட்டத்திலேயே வலுவான முன்னிலைப் பெற்றது. அந்த அணி முதல் பாதி ஆட்டத்தி 11 ரைட் புள்ளிகள், 6 டெக்கிள் புள்ளிகள், இரண்டு ஆல் அவுட் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என 21 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம், பாட்னா அணி 14 ரைட் புள்ளிகளையும், 2 டெக்கிள் புள்ளிகளையும் மட்டுமே கைப்பற்றி 16 புள்ளிகளை எடுத்தது.
First match. First win. What a start to the season! 🔥#HarSaansDabang | #DDKC | #Kabaddi | #Dilli pic.twitter.com/EgjCRrYhYi— Dabang Delhi KC (@DabangDelhiKC) September 2, 2025
பிங்க் பாந்தர்ஸ் த்ரில் வெற்றி
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் பாட்னா அணி கம்பேக் கொடுத்ததுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் ஜெய்ப்பூர் அணியும் சரிக்கு சமமாக புள்ளிகளை எடுக்க, இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன. இறுதியில் இரண்டாம் பாதி முடிவின் போது பாட்னா அணி 16 ரைட் புள்ளிகளையும், 4 டெக்கிள் புள்ளிகளையும் கைப்பற்றி 20 புள்ளிகளை எடுத்தது.
ஜெய்ப்பூர் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 3 டெக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 4 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 18 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 39-36 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பாட்னா பைரேட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி முதல் லீக் போட்டியிலேயே வெற்றி பெற்று அசத்திய நிலையில், பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்துள்ளது.
தபாங் டெல்லி வெற்றி
Alireza Mirzaian's raids were the highlight of the day 💪#PKL12 #ProKabaddi #GhusKarMaarenge #BengaluruBulls pic.twitter.com/Xkse2doGqz— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 2, 2025
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் தபாங் டெல்லி மற்றும் பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இருந்தே ஆதிக்கம் செலுத்திய தபாங் டெல்லி அணி, 13 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 21 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 3 டேக்கிள் புள்ளிகள் என 11 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்திருந்தது.
அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி கம்பேக் கொடுத்ததுடன், 16 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் மற்றும் ஒரு கூடுதல் புள்ளி என மொத்தமாக 23 புள்ளிகளை வென்றது. இரண்டாம் பாதியிலும் சரிக்கு சமமாக மோதிய டெல்லி அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 7 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 20 புள்ளிகளை வென்று அசத்தியது.
Puneri Paltan lead the table as all teams have played one match each 🔥#PKL12 #ProKabaddi #GhusKarMaarenge #DabangDelhiKC #BengaluruBulls #JaipurPinkPanthers #PatnaPirates pic.twitter.com/rW4j7TIvHF— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 2, 2025
இதையும் படிங்க:
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் தபாங் டெல்லி அணி 41-34 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பெற்றது. டெல்லி அணி தரப்பில் சிறப்பான ஆட்டத்தி வெளிப்படுத்திய அஷு மாலிக் 10 ரைடில் 15 புள்ளிகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் தபாங் டெல்லி அணியும் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. பெங்களூரு புல்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் தங்களது இரண்டாவது தோல்வியைத் தழுவியது.