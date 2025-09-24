தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் த்ரில் வெற்றி! டை பிரேக்கரில் அசத்திய பிங்க் பாந்தர்ஸ்!
புரோ கபடி தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி 30-29 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
ஹைதராபாத்: நடப்பு சீசன் புரோ கபடி லீக் தொடரின் 48-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி டை பிரேக்கர் முறையில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
புரோ கபடி லீக் தொடரின் 12-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 47-வது லீக் ஆட்டத்தில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியின் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இருந்தே இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட்டு, எதிரணி மீது அழுத்தம் கொடுத்தனர்.
தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் த்ரில் வெற்றி
முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 2 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 12 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது. மறுபக்கம் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 5 ரைட் புள்ளிகள், 4 டேக்கிள் புள்ளிகள், ஒரு கூடுதல் புள்ளி என 10 புள்ளிகளை மட்டுமே கைப்பற்றி பின்னடைவை சந்தித்தது. இதன் மூலம் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி முதல் பாதி முடிவில் 2 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலைப் பெற்றது.
பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும், சரிக்கு சமமாக மோத, ஆட்டத்தின் விறுவிறுப்பும் கூடியது. இதில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி 10 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள் மற்றும் 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 18 புள்ளிகளை எடுத்தது. அதேசமயம் இரண்டாம் பாதியில் கம்கேப் கொடுத்த குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 4 டெக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகளுடன் 19 புள்ளிகள் கைப்பற்றியது.
இறுதியில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி 30-29 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தெலுங்கு டைட்டைன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் 5ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 10 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 4ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியது. குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணி இந்த சீசனில் 7ஆவது தோல்வியைச் சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
டை பிரேக்கரில் பிங்க் பாந்தர்ஸ் வெற்றி
நேற்று நடைபெற்ற 48-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் மற்றும் யு மும்பா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் இருந்தே இரு அணிகளும் சிறப்பாக செயல்பட்டு, முன்னிலை பெற போராடினர். முதல் பாதியின் முடிவில் யு மும்பா அணி 8 ரைட் புள்ளிகள், 5 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகளை வென்று 17 புள்ளிகளை எடுத்தது. பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 6 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகளை வென்று 16 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது.
பின்னர் நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட ஆட்டத்தின் சுவாரஸ்யமும் கூடியது. இதில் பிங்க் பேந்தர்ஸ் அணி 14 ரைட் புள்ளிகளையும், 4 டேக்கிள் புள்ளிகளையும், 2 ஆல் அவுட், 2 கூடுதல் புள்ளிகள் என மொத்தமாக 22 புள்ளிகளை வென்றது. மறுபக்கம் யு மும்பா அணி 11 ரைட் புள்ளிகள், 6 டேக்கிள் புள்ளிகள், 4 ஆல் அவுட் என மொத்தமாக 21 புள்ளிகளை கைப்பற்றியது.
இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் 38-38 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சமநிலையில் இருந்ததால், போட்டியின் முடிவை எட்ட டை பிரேக்கர் முறை கடை பிடிக்கப்பட்டது. டை பிரேக்கர் சுற்றில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 6-4 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் யு மும்பா அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணி 8 புள்ளிகளுடன் 5ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.