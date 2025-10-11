ரவீந்திர ஜடேஜா அசத்தல் பந்துவீச்சு: பேட்டிங்கில் தடுமாறும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்!
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 518 ரன்களை குவித்து டிக்ளர் செய்தது.
Published : October 11, 2025 at 5:06 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் முடிவில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 140 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது.
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நேற்று (அக்.10) டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 518 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 22 பவுண்டரிகளுடன் 175 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
மேலும் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 16 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 129 ரன்களையும், சாய் சுதர்ஷன் 12 பவுண்டரிகளுடன் 87 ரன்களையும் சேர்த்தனர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஜோமல் வாரிக்கன் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு ஜான் காம்பெல் - டேகனரைன் சந்தர்பால் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் காம்பெல் 10 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.
பின்னர் சந்தர்பாலுடன் இணைந்த அலிக் அதனேஸ் சிறப்பாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது. இதில் இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 60 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். அதன்பின் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சந்தர்பால், 4 பவுண்டரிகள் ஒரு சிக்ஸர் என 34 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து 5 பவுண்டரிகள் ஒரு சிக்ஸர் என 41 ரன்களில் அதனேஸும் ஆட்டமிந்தார்.
பின்னர் களமிறங்கிய ஷாய் ஹோப் ஒரு முனையில் பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுபக்கம் களமிறங்கிய கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். இதன் காரணமாக இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவின் போது வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 140 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் ஹோப் 31 ரன்களுடனும், டெவின் இம்லாச் 14 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.
இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ரவீந்திர ஜடேஜா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி நிலையில், குல்தீப் யாதவ் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து 378 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணி நாளைய தினம் மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயிங் லெவன்: ஜான் கேம்பல், டேகனரைன் சந்தர்பால், அலிக் அதனேஸ், ஷாய் ஹோப், ரோஸ்டன் சேஸ் (கேப்டன்), டெவின் இம்லாச், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், ஜோமல் வாரிக்கன், காரி பியர், ஆண்டர்சன் பிலிப், ஜெய்டன் சீல்ஸ்.