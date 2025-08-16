ஹைதராபாத்: அயர்லாந்து தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக ஜேக்கப் பெத்தெல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்து அணியின் இளம் கேப்டன் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார்.
இங்கிலாந்து அணி சமீபத்தில் இந்தியாவுடன் 5 போட்டிகளை கொண்ட ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. இந்த தொடரின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா இரண்டு வெற்றிகளை பதிவு செய்ததன் காரணமாக, 2-2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்தன. இதனைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து அணி அடுத்ததாக சொந்த மண்ணில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி முதலும், டி20 தொடர் செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி முதலும் நடைபெறவுள்ளது. அதன்பின், அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இங்கிலாந்து அணி மூன்று டி20 போட்டிகளை கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது. இதில் இங்கிலாந்து - அயர்லாந்து இடையிலான டி20 தொடரானது செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், இத்தொடர்களுக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Our 16-player IT20 squad v SA 🙌— England Cricket (@englandcricket) August 15, 2025
Who will shine in this series? ⭐
🏟 Sophia Gardens, Cardiff
🏟 Emirates Old Trafford, Manchester
🏟 Trent Bridge, Nottingham pic.twitter.com/XDNdtvpgmD
தென் ஆப்பிரிக்க தொடருக்கான இங்கிலாந்து ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியின் கேப்டனாக ஹாரி புரூக் செயல்படவுள்ளார். அதேசமயம், இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணியில் அறிமுக வீரர் சோனி பேக்கருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நட்சத்திர பவுலர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார். இதுதவிர்த்து பென் டக்கெட், ஜோஸ் பட்லர், வில் ஜேக்ஸ், ஆதில் ரஷித், ஜேமி ஓவர்டன், டாம் பான்டன், சாகிப் மஹ்மூத் உள்ளிட்டோரும் ஒருநாள், டி20 அணிகளில் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
History maker! 💥— England Cricket (@englandcricket) August 15, 2025
Jacob Bethell is set to become our youngest ever England Men's captain against Ireland 👏
Congrats, Beth! pic.twitter.com/tcR4b0dB0D
அதேசமயம், அயர்லாந்து டி20 தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியில் ஹாரி புரூக், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், பென் டக்கெட் போன்ற முன்னணி வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து டி20 அணியின் கேப்டனாக ஜேக்கப் பெத்தெல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம், இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டனாக செயல்படவுள்ள மிக இளம் வயது வீரர் எனும் பெருமையையும் பெத்தெல் பெறவுள்ளார். இதற்கு முன், கடந்த 1888-89ஆம் ஆண்டுகளில் மாண்டி பௌடன் (23 வயது, 144 நாள்கள்) இளம் இங்கிலாந்து கேப்டன் எனும் சாதனையை படைத்த நிலையில், தற்சமயம் ஜேக்கப் பெத்தெல் (21 வயது 329 நாள்கள்) அதனை முறியடிக்கவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கிலாந்து ஒருநாள் அணி: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், சோனி பேக்கர், டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஸ் பட்லர், பிரைடன் கார்ஸ், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், சாகிப் மஹ்மூத், ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷீத், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித்
Over the Irish sea! 🌊 🏏— England Cricket (@englandcricket) August 15, 2025
Our squad to take on Ireland in Malahide with Jacob Bethell in charge! 🫡 pic.twitter.com/r8tm1soo9N
இங்கிலாந்து டி20 அணி (தென் ஆப்பிரிக்கா): ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஸ் பட்லர், பிரைடன் கார்ஸ், லியாம் டாசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், சாகிப் மஹ்மூத், ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷீத், பில் சால்ட், ஜேமி ஸ்மித், லூக் வுட்
இங்கிலாந்து டி20 அணி (அயர்லாந்து): ஜேக்கப் பெத்தேல் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, சோனி பேக்கர், டாம் பான்டன், ஜோஸ் பட்லர், லியாம் டாசன், டாம் ஹார்ட்லி, வில் ஜாக்ஸ், சாகிப் மஹ்மூத், ஜேமி ஓவர்டன், மேத்யூ பாட்ஸ், அடில் ரஷீத், பில் சால்ட், லூக் வுட்.
