அயர்லாந்தை வீழ்த்திய இங்கிலாந்து; கேப்டனாக ஜேக்கப் பெத்தெல் சாதனை!

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்தை வழிநடத்தி போட்டியில் வெற்றியை பெற வைத்த மிக இளம் வயது கேப்டன் என்ற அலெஸ்டர் குக்கின் சாதனையை ஜேக்கப் பெத்தெல் முறியடித்துள்ளார்.

Published : September 18, 2025 at 11:15 AM IST

ஹைதராபாத்: அயர்லாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நேற்று டப்ளினில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்து அயர்லாந்தை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது. முதலில் விளையாடிய அயர்லாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து 196 ரன்கள் எடுத்தது.

இங்கிலாந்து அணி வெற்றி

அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஹாரி டெக்டர் 61 ரன்களையும், லோர்கன் டக்கர் 55 ரன்களையும், கேப்டன் பால் ஸ்டிர்லிங் 34 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் ஜேமி ஓவர்டான், லியம் டௌசன், ஆதி ரஷீத் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர். பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில் பில் சால்ட் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்தார். அவர் 46 பந்துகளில் 10 பவுண்டரிகள் 4 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களைச் சேர்த்து அசத்தினார்.

அவரைத் தவிர ஜோஸ் பட்லர் 28, சாம் கரண் 27, ஜேக்கப் பெத்தெல் 24 ரன்களைச் சேர்க்க, இங்கிலாந்து அணி 17.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இங்கிலாந்து அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பில் சால்ட் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

ஜேக்கப் பெத்தெல் சாதனை

அயர்லாந்துக்கு எதிரான இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், அந்த அணி கேப்டன் ஜேக்கப் பெத்தெல் தனித்துவ சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார். அந்தவகையில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இங்கிலாந்தை வழிநடத்தி போட்டியில் வெற்றியை பெற வைத்த மிக இளம் வயது கேப்டன் என்ற அலெஸ்டர் குக்கின் சாதனையை ஜேக்கப் பெத்தெல் முறியடித்துள்ளார்.

முன்னதாக கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அலெஸ்டர் குக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது. அப்போது அவருடைய வயது 24. ஆனால் தற்சமயம் ஜேக்கப் பெத்தெல் தனது 21ஆவது வயதில் இங்கிலாந்து அணியை வழிநடத்தியதுடன், வெற்றியையும் தேடிக்கொடுத்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

