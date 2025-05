ETV Bharat / sports

மழையால் நடந்த சுவாரசியம்... மும்பையை டக்வொர்த் லூயிஸ் முறையில் வென்ற குஜராத்! - IPL SEASON 2025

மும்பை அணி ( IANS )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 6, 2025 at 11:12 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 9:56 AM IST 2 Min Read

மும்பை: மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் ஐபிஎல் சீசனின் 56 ஆவது போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இன்று இரவு 7.30க்கு தொடங்கிய போட்டியில் குஜராத் அணி டாஸ் வென்று பந்து வீச தீர்மானித்தது. எனவே, மும்பை அணி பேட்டிங்கில் இறங்கியது. முதலில் விளையாட வந்த அணியின் வீரர் ரிக்கல்டன் 2 பந்துகளில் 2 ரன்கள் எடுத்த நிலையிலும், அவருடன் ஜோடி சேர்ந்து ஆடிய ரோஹித் 8 பந்துகளில் 7 ரன்களும் எடுத்த நிலையில் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். மூன்றாவதாக ஆட வந்த வில் ஜாக்ஸ் நிதானமாக விளையாடி 3 சிக்ஸர், 5 ஃபோர் என 35 பந்துகளில் 53 ரன்கள் எடு்த்த நிலையில் ரஷீத் கான் பந்தில் அவுட் ஆனார். நான்காவதாக களம் இறங்கிய மும்பை அணியின் சூர்யகுமார் யாதவும் நிதானமாக ஆடி 5 ஃபோர் உட்பட 24 பந்துகளில் 35 ரன்களை குவித்த நிலையில் சாய் கிஷோர் பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். 5ஆவதாக வந்த திலக் வர்மா 7 ரன்களிலும், 6ஆவதாக வந்த ஹர்திக் பாண்டியா ஒரு ரன்னிலும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். 7ஆவதாக களம் இறங்கிய நமன் திர் 7 ரன்களில் அவுட் ஆனார். இதையும் படிங்க: வேலூர் தனியார் நிறுவனத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நிறைவு - பணப் பரிமாற்றம் குறித்த ஆவணங்கள் பறிமுதல்! 8ஆவதாக களம் இறங்கிய கார்பின் போஷ் 22 ரன்களில் 27 ரன்கள் குவித்த நிலையில் ரன் அவுட் ஆனார். 9ஆவது வீரர் சாஹர் 8 ரன்களும், 10 ஆவது வீரர் கர்ண் சர்மா ஒரு ரன்னும் எடுத்திருந்தார். நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் மும்பை அணி 8 விக்கெட்களை இழந்து 155 ரன்களை எடுத்திருந்தது. குஜராத் அணியின் சாய் கிஷோர் இரண்டு விக்கெட்களை வீழ்த்தினார்.

Last Updated : May 7, 2025 at 9:56 AM IST