ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் இதுவரை காண முடியாத போட்டி..! இந்த முறை வாய்ப்பு கைகூடுமா?

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவலை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

இந்தியா - பாகிஸ்தான்
இந்தியா - பாகிஸ்தான் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் 17-வது சீசன் டி20 வடிவில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆசிய கோப்பை அட்டவணை அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து, இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டி நடக்க வேண்டுமா? என்பது குறித்து தொடர்ந்து விவாதம் நடந்து வருகிறது.

குறிப்பாக, பெஹல்காம் தாக்குதலுக்குப் பிறகு இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் பதற்றம் காரணமாக, இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தன. அதற்கேற்றவாறு, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் ஒரே குழுவில் இடம்பிடித்திருந்தனர். இதையடுத்து ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியானது நாளை (செப்.14) துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

ஒருபக்கம் இந்த போட்டி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், மறுபக்கம் இந்திய அணி இந்த ஆட்டத்தை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்ற குரல்களும் எழுந்து வருகின்றன. அதிலும், சிவசேனா (உத்தவ்) மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத், போட்டி நடைபெறும் நாளில் தனது கட்சி தெருக்களில் இறங்கி போராட்டம் நடத்துவோம் என்று அறிவித்துள்ளார். இதனால் இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும், எதிர்ப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)

இந்தியா-பாகிஸ்தான்

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவலை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

தற்போது 17-வது சீசன் ஆசிய கோப்பை தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 16 சீசன்களில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மொத்தம் 19 முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் ஒருநாள் ஆசிய கோப்பை தொடரில் 15 முறையும், டி20 ஆசிய கோப்பை தொடரில் 3 முறையும் இரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இந்தியா அதிகபட்சமாக 10 (8 ஒருநாள், 2 டி20 ) போட்டிகளில் வென்றது. பாகிஸ்தான் அணி ஆறு போட்டிகளிலும் (5 ஒருநாள், ஒரு டி20) வெற்றி பெற்றுள்ளது. மூன்று போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படாமல் டிராவில் முடிந்துள்ளன.

இதில் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால், இதுவரை நடந்து முடிந்துள்ள 16 ஆசிய கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் ஒரு முறை கூட இறுதிப் போட்டியில் விளையாடியது கிடையாது என்பது தான். ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில், இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடியதில்லை என்பதை, நம்புவதற்கு சற்று ஆச்சரியமாக இருந்தாலும், உண்மை அதுதான்.

பாகிஸ்தான் அணி
பாகிஸ்தான் அணி (IANS)

ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் இந்திய அணி 11 முறை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய நிலையில் அதில் 8 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. பாகிஸ்தான் அணி 5 முறை இறுதிப் போட்டியில் விளையாடிய நிலையில், அதில் 2 முறையும் கோப்பையை வென்றுள்ளது. இருப்பினும் இதில் இரு அணிகளும் ஒரு முறை கூட இறுதிப் போட்டியில் விளையாடாமல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளன.

அதேசமயம், இரு அணிகளும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை, சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர்களில் இறுதிப் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளன. அதன்படி, இந்திய அணி கடந்த 2007-ம் ஆண்டு டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. அதே சமயம் 2017ஆம் ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி, இந்தியாவை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

விற்கப்படாத டிக்கெட்டுகள்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி என்றால், டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கிய சில மணி நேரங்களில் விற்றுத் தீர்ந்துவிடும். ஆனால் இந்த முறை ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விற்பனை மந்தமாகியுள்ளது. அதுவும் குறிப்பிடத்தக்க சதவீத டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே விற்பனையாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளிவருகின்றன.

இதற்கு காரணம் பாகிஸ்தான் போட்டியை இந்திய அணி புறக்கணிக்காததே என்றும், போட்டிகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெறுவதாலும் தான் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஏற்கெனவே இந்திய அணியின் முதல் லீக் போட்டியின் போதும் மைதானம் முழுமையாக நிரம்பாத நிலையில், தற்சமயம் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியிலும் அதே நிலை நீடிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான அணிகள்

இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, ரிங்கு சிங்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: ஓமன் அணியை 93 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது பாகிஸ்தான்!
  2. தென்னாப்பிரிக்க பவுலர்களை பந்தாடிய பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர்; இங்கிலாந்து அபார வெற்றி!

பாகிஸ்தான்: சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகர் ஜமான், ஹாரிஸ் ரவூஃப், ஹசன் அலி, ஹசன் நவாஸ், ஹுசைன் தலாத், குஷ்தில் ஷா, முகமது ஹாரிஸ், முகமது நவாஸ், முகமது வசீம் ஜூனியர், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், சல்மான் மிர்சா, ஷஹீன் ஷா அப்ரிடி மற்றும் சுஃபியான் முகீம்.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS PAKISTAN IN ASIA CUPINDIA VS PAKISTAN RIVALRYINTERESTING FACTS ABOUT IND VS PAKஇந்தியா பாகிஸ்தான்ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.