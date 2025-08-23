ETV Bharat / sports

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: மகளிர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றது தமிழ்நாடு அணி! - ATHLETICS MEET CHENNAI 2025

தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஆடவருக்கான 4x100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் தமிழ்நாடு அணி இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளது.

மகளிர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்ற தமிழ்நாடு அணி
மகளிர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்ற தமிழ்நாடு அணி (Screen Grab from AFI Channel)
சென்னை: தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் மகளிர் 100மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் தமிழக அணி முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் 64-வது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள், சென்னையில் உள்ள நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. வரும் 24ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் 35 அணிகளை சேர்ந்த 700-க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர். இதில் 10,000 மீட்டர், 5,000 மீட்டர், 800 மீட்டர், 500 மீட்டர், 100 மீட்டர் ஓட்ட பந்தயம், தொடர் ஓட்டம், தடை ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.

இந்த தொடரின் 3வது நாளான நேற்று, மகளிருக்கான 4x100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பவித்ரா, ஏஞ்சல் சில்வியா, அபிநயா, தனலட்சுமி ஆகியோரை உள்ளடக்கிய தமிழக அணி 44.73 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டியதுடன், தங்கப்பத்தக்கத்தையும் வென்று அசத்தியது. இந்த போட்டியில் 45.34 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டிய கர்நாடக அணி வெளிப்பதக்கத்தையும், 46.54 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்த கேரள அணி வெண்கலமும் வென்றது.

ஆடவருக்கான 4x100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஒடிசா அணி 39.52 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கம் வென்றதுடன், முந்தைய சாதனையையும் முறியடித்துள்ளது. முன்னதாக இந்த பிரிவில் தமிழ்நாடு அணி 39.88 விநாடிகளில் கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், ஒடிசா அணி அதனை முறியடித்துள்ளது. இந்த போட்டியில், தமிழ்நாடு அணி 39.80 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், கேரள அணி 40.55 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெண்கலம் வென்றது.

ஆடவருக்கான மும்முறை தாண்டுதல் போட்டியில், கேரளாவைச் சேர்ந்த கார்த்திக் 16.44மீட்டர் தாண்டி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார். மற்றொரு கேரள வீரரான அப்துல்லா அபுபக்கர் 16.37 மீட்டர் தாண்டி வெள்ளிப்பதக்கத்தை வென்றார். அதேசமயம் தமிழக வீரர் பிரவீன் சித்ரவேல் 16.35 மீட்டர் தாண்டி வெண்கலப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.

இது தவிர, ஆடவருக்கான 110 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் மகாராஷ்டிராவின் தேஜாஸ் ஷிர்சே 13.60 விநாடியில் பந்தய தூரத்தை கடந்து தங்க பதக்கத்தை வென்றார். இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மனவ் 14.03 விநாடியில் பந்தய தூரத்தை கடந்து வெள்ளி பதக்கத்தையும், கேரளாவின் முகமது லசான் 14.08 விநாடியில் இலக்கை எட்டி வெண்கலமும் வென்றனர்.

மகளிருக்கான 100 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த மௌமிதா மந்தல் 13.22 விநாடியில் இலக்கை எட்டி தங்கம் வென்றார். அதே சமயம் தமிழக வீராங்கனை நந்தினி 13.45 விநாடிகளில் இலக்கை கடந்து வெள்ளி பதக்கத்தையும், கேரளாவின் அஞ்சலி 13.68 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெண்கலம் வென்றார். 20 கி.மீ நடை ஓட்டத்தில் ஹரியானவைச் சேர்ந்த ரவினா 1மணி 35 நிமிடங்கள், 13 விநாடிகளிலும், இலக்கை எட்டியும், ஆடவர் பிரிவில் கேரளவின் பிலின் ஜார்ஜ் 1:20:35 நேரத்திலும் இலக்கை எட்டி தங்கம் வென்றனர். இத்தொடரில் இதுவரை தமிழக வீரர்கள் 7 தங்கம் 6 வெள்ளி 5 வெண்கலம் என மொத்தம் 18 பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.

