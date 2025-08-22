ETV Bharat / sports

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: 400 மீட்டர் ஓட்டத்தில் தமிழக வீரர் விஷால் புதிய சாதனை ! - ATHLETICS MEET CHENNAI 2025

தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் முடிவில், தமிழக வீரர்கள் மொத்தமாக 6 தங்கம், 3 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் என மொத்தம் 12 பதக்கங்களை கைப்பற்றியுள்ளனர்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 1:21 PM IST

சென்னை: தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தமிழகத்தை சேர்ந்த விஷால், 400 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்றதுடன் புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் சார்பில் 64-வது தேசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள், சென்னையில் உள்ள நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 20-ம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. வரும் 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் 35 அணிகளை சேர்ந்த 700க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர். இதில் 10,000 மீட்டர், 5,000 மீட்டர், 800 மீட்டர், 500 மீட்டர், 100 மீட்டர் ஓட்ட பந்தயம், தொடர் ஓட்டம், தடை ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.

தொடரின், இரண்டாவது நாளான நேற்று ஆடவருக்கான 400 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தின் இறுதிப்போட்டி நடைபெற்றது. இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விஷால் தென்னரசு (திருப்பூர்) 45.12 விநாடியில் இலக்கை எட்டி முதலிடத்தைப் பிடித்து தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார். அதுமட்டுமில்லால், இந்த தொடரில் அவர் புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

முன்னதாக, 2019 ஆம் ஆண்டு 400மீ ஓட்டத்தில் முகமது அனாஸ் 45.21 விநாடியில் கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது விஷால் தென்னரசு அதனை முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். மற்றொரு தமிழக வீரரான ராஜேஷ் ரமேஷ் 46.4 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், ஹரியானாவை சேர்ந்த விக்ராந்த் 46.17 விநாடியில் கடந்து வெண்கலம் வென்றார்.

மகளிருக்கான கம்பி ஊன்றி உயரம் தாண்டுதல் (போல்வால்ட்) போட்டியில் மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த பரணிகா 4.10 மீட்டர் உயரம் தாவி தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். இதன் மூலம் இந்த பிரிவின் முந்தைய சாதனையை அவர் சமன் செய்துள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தமிழக வீராங்கனை பவித்ரா வெங்கடேஷ் போல்வால்ட் பிரிவில் 4.10 மீட்டர் தாண்டியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை பரணிகா சமன் செய்துள்ளார். இந்த பிரிவில் கேரளாவை சேர்ந்த மரியா 4.05 மீட்டர் உயரத்தையும், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சத்யா 4 மீட்டர் உயரத்தையும் தாவி முறையே வெள்ளி, வெண்கல பதக்கத்தை வென்றனர்.

மகளிருக்கான 1500 மீட்டர் ஓட்டத்தில் ஹரியானாவை சேர்ந்த பூஜா (4நி 10வி 68மி.வி) கடந்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். அதே சமயம் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த லில்லி தாஸ் 4:12:47 நிமிடங்களில் இலக்கை எட்டி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், பஞ்சாபை சேர்ந்த அமந்தீப் கவுர் 4:21:37 நிமிடங்களில் இலக்கை கடந்து வெண்கலப்பதக்கத்தையும் வென்றனர்.

ஆடவருக்கான டெகாத்லான் போட்டியில் 100 மீட்டர், 1500 மீட்டர் ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல் உள்ளிட்ட மொத்தமாக 10 பிரிவில் வீரர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஸ்டாலின் ஜோயல் மொத்தம் 7,052 புள்ளிகள் பெற்று முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். இந்த பிரிவில் குஷால் மோஹிதே 6,976 புள்ளிகளைப் பெற்று வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், கமல் தங்க் 6,820 புள்ளிகளைப் பெற்று வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றனர்.

மேலும் மகளிருக்கான 400 மீட்டர் ஓட்டத்தில் குஜராத்தின் தேவ்யானிபா ஜலா 53.37 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கம் வென்றார். மேலும், அனன்கா பி.ஏ. 53.84 விநாடிகளில் கடந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், பிரச்சி 53.96 விநாடிகளில் கடந்து வெண்கலப்பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளனர். இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தமிழக வீரர்கள் மொத்தமாக 6 தங்கம், 3 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் என மொத்தம் 12 பதக்கங்களை கைப்பற்றியுள்ளனர்.

