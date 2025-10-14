ETV Bharat / sports

முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து விலகிய இங்கிலிஸ், ஜாம்பா - பின்னடைவை சந்தித்த ஆஸ்திரேலிய அணி!

முதல் போட்டியில் இருந்து விலகிய இங்கிலிஸ், ஜாம்பாவுக்கு மாற்றாக ஜோஷ் பிலீப், மேத்யூ குஹ்னேமன் ஆகியோர் ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஜோஷ் இங்லில்ஸ் - ஆடம் ஜாம்பா
ஜோஷ் இங்லில்ஸ் - ஆடம் ஜாம்பா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 7:54 AM IST

ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்து ஜோஷ் இங்கிலிஸ், ஆடாம் ஜாம்பா ஆகியோர் விலகியுள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி மூன்று போட்டிகளைக் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகளைக் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் அக்டோபர் 19 ஆம் தேதியில் இருந்தும், அதனைத் தொடர்ந்து டி20 தொடரானது அக்டோபர் 29 ஆம் தேதியும் தொடங்க உள்ளது.இத்தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்தது.

இதில் இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ரோஹித் சர்மா, கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு அணியின் புதிய கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் ஒருநாள் அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் ஒருநாள் அணியில் சாதாரண வீரர்களாக மட்டுமே இடம் பிடித்துள்ளனர்.

அதேசமயம், இந்திய தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் சில தினங்களுக்கு முன்பு அறிவித்தது. இதில் அணியின் கேப்டனாக மிட்செல் மார்ஷ் தொடர்கிறார். ஆனால் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான பாட் கம்மின்ஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல் ஆகியோர் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளனர். மேலும் மார்னஸ் லபுஷாக்னே ஒருநாள் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு நிலையில், அறிமுக வீரர் மேத்யூ ரென்ஷா அணியில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளார்.

இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் இன்னும் ஒரு சில திங்களில் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் முக்கிய வீரர்கள் முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அதன்படி ஆஸ்திரேலிய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் காயம் காரணமாக முதல் ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடமாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக அவர் நியூசிலாந்து தொடரையும் காயம் காரணமாக தவறவிட்ட நிலையில், தற்சமயம் இந்திய தொடரின் முதல் போட்டியையும் தவறவிடுகிறார். இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் மாற்று விக்கெட் கீப்பராக ஜோஷ் பிலீப் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக அலெக்ஸ் கேரி அணியில் சேர்க்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் ஆஷஸ் தொடருக்கு தயாராகி வருவதன் காரணமாக ஜோஷ் பிலீப்பிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஒருவேளை ஜோஷ் இங்கிலிஸ் தொடரில் இருந்து விலகும் பட்சத்தில் அலெக்ஸ் கேரி ஒருநாள் அணியில் இடம் பிடிப்பார் என்றும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் கூறியுள்ளது. அதேசமயம் அணியின் மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான ஆடம் ஜாம்பா தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார். இதனையடுத்து மேத்யூ குஹ்னேமன் மாற்று வீரராக ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

அணிகள் விவரம்

முதல் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், அலெக்ஸ் கேரி, கூப்பர் கனோலி, பென் டுவார்ஷுயிஸ், நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் பிலீப், மிட்செல் ஓவன், மேத்யூ ரென்ஷா, மேத்யூ ஷார்ட், மிட்செல் ஸ்டார்க்,மேத்யூ குஹ்னேமன்.

இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), அக்ஸர் படேல், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷதீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, துருவ் ஜூரல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.

