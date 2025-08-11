ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்கவுள்ளது. செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடரானது 28ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் அடுத்த ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற இருப்பதன் காரணமாக இந்த முறை ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் டி20 வடிவில் நடத்தப்படவுள்ளது. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை உள்பட 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன.
இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம் பிடித்துள்ளன. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்திய அணி செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி தங்களின் முதல் லீக் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொள்கிறது. மேலும் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
சூர்யகுமார் யாதவ் விளையாடுவாரா?
இந்த தொடருக்கு ஒரு மாதத்திற்கு குறைவான காலமே உள்ள நிலையில், இதில் பங்கேற்கும் அணிகள் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. மேலும் இந்திய அணியும் ஓரிரு வாரங்களுக்குள் அறிவிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. அதற்கான வேலைகளிலும் பிசிசிஐ தற்சமயம் இறங்கியுள்ளது. இருப்பினும், இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் இந்த தொடரில் விளையாடுவாரா? என்பது குறித்த தெளிவு இதுவரை கிடைக்கவில்லை. முன்னதாக (ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெர்னியா) அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டிருந்த அவர், தற்சமயம் அதிலிருந்து மீண்டும் தனது பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளார்.
ஆனால், அவர் முழு உடற்தகுதியுடன் இருக்கிறாரா? இல்லையா? என்பது குறித்த எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. மேலும் அவர் பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமி மருத்துவர்களுடன் இணைந்து தனது உடற்தகுதியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளார். பிசிசிஐ நடத்தும் உடற்தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே சூர்யகுமார் யாதவ் எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் பங்கேற்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
என்சிஏ-வில் ஹர்திக் பாண்டியா
அதேசமயம், இந்திய அணியின் மற்றொரு நட்சத்திர வீரர் ஹர்திக் பாண்டியாவும் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக தனது உடற்தகுதி சோதனைக்காக தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. முன்னதாக ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகு ஹர்திக் பாண்டியா ஓய்வில் இருந்த நிலையில், தற்போது தனது பயிற்சிகளை மீண்டும் மேற்கொள்ள தொடங்கியுள்ளார். பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் என இரு பிரிவிலும் ஹர்திக் பாண்டியாவின் தேவை இந்திய அணிக்கு உள்ளதால், அவர் தன்னை தயார் படுத்தி வருகிறார்.
ஷுப்மன் கில் துணைக்கேப்டன்
மேலும் இந்த ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் ஷுப்மன் கில் துணைக்கேப்டனாக நியமிக்கப்படவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மூன்று வடிவிலான இந்திய அணிக்கும் ஷுப்மன் கில்லை கேப்டனாக நியமிக்க பிசிசிஐ முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், எதிர்வரும் டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கு பிறகு இந்திய அணியின் மூன்று வடிவிலான கேப்டனாகவும் ஷுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
ஏற்கெனவே இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாகவும், ஒருநாள் அணியின் துணை கேப்டனாகவும் ஷுப்மன் கில் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், தற்சமயம் டி20 அணிக்கும் துணைக்கேப்டனாக செயல்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளனர். இதுதவிர்த்து, ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம்பிடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல், எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் முதன்மை விக்கெட் கீப்பராக சஞ்சு சாம்சன் இருப்பார் என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
