சென்னை: ஆசிய சர்ஃபிங் சாம்பியன்ஷிப் 2025 போட்டியில் இந்தியாவின் ரமேஷ் புதிஹால் வெண்கல பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார்.
ஆசிய சஃர்பிங் கூட்டமைப்பின் சார்பில் ஆசிய சர்ஃபிங் சாம்பியன்ஷிப் 2025 போட்டி மாமல்லபுரம் கடற்கரையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் 7வது நாளான இன்று ஆடவர் ஓபன், மகளிர் ஓபன், 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர் மற்றும் 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமியர் பிரிவுகளில் இறுதிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.
ஆடவர் இறுதிப் போட்டி
ஆடவர் ஓபன் இறுதிப் போட்டியில் கொரியாவின் கனோவா ஹீஜே (KOR) ஆக்ரோஷமான செயல் திறனை வெளிப்படுத்தி 15.17 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கம் வென்றார். அவர், இந்தோனேசியாவின் பஜார் அரியானாவை வெறும் 0.6 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். இந்தோனேஷியாவின் பஜார் அரியானா 14.57 புள்ளிகளுடன் 2வது இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
இந்தியாவின், கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ரமேஷ் புதிஹால் 12.60 புள்ளிகளை பெற்று வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார். இந்தோனேஷியாவின் மேகா அர்தானாவை முந்திய ரமேஷ் புதிஹால், ஆசிய அளவிலான போட்டியில் இந்தியாவின் முதல் சர்ஃபிங் பதக்கத்தை வென்றவர் என்ற சாதனைப் படைத்துள்ளார். மேலும் இந்தோனேஷியாவின் மேகா அர்த்தனா 9.97 புள்ளிகளுடன் 4வது இடம் பிடித்து தாமிர பதக்கம் வென்றார்.
மகளிர் ஓபன் இறுதிப் போட்டி
மகளிர் ஓபன் இறுதிப் போட்டியில் ஜப்பானின் அன்ரி மாட்சுனோ 14.90 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கம் வென்றார். வெள்ளி பதக்கத்தை மற்றொரு ஜப்பான் வீராங்கனையான சுமோமோ சாடா (13.70) கைப்பற்றினார். தாய்லாந்தின் இசபெல் ஹிக்ஸ் 11.76 புள்ளிகளுடன் 3வது இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
சிறுவர்களுக்கான இறுதிப் போட்டி
18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கான இறுதிப் போட்டியில் சீனாவின் சிகி யாங் 14.50 புள்ளிகளை குவித்து 4.17 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றார். சீனாவன் ஷிடோங் வு 13.10 புள்ளிகளுடன் 2வது இடம்பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். சீனாவின்ஷுலோ ஜியாங் 8 புள்ளிகளுடன் 3வது இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றார்.
சிறுமியர்களுக்கான இறுதி போட்டி
18 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான சிறுமியர் பிரிவில் சீனாவின் சிகி யாங் 14.50 புள்ளிகளை குவித்து 4.17 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றார். சீனாவின் ஷுஹான் ஜின் 10.33 புள்ளிகளுடன் 2வது இடம் பிடித்து வெள்ளி பதக்கம் வென்றார். தாய்லாந்தின் இசபெல் ஹிக்ஸ் 8.10 புள்ளிகளுடன் 3வது இடம்பிடித்து வெண்கலப் பதக்கம் கைப்பற்றினார்.
