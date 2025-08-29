ETV Bharat / sports

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2025: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய சிந்து; ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஜோடி அசத்தல்! - WORLD CHAMPIONSHIPS

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி- சிராக் ஷெட்டி இணை வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.

பி.வி.சிந்து
பி.வி.சிந்து (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 11:51 AM IST

ஹைதராபாத்: பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், இந்திய வீராங்கனை பி.வி. சிந்து வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்திய சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான சீனாவின் ஸை-வாங்-ஐ எதிர்த்து விளையாடினார்.

இந்த போட்டியின் முதல் செட்டில் இருந்தே சிறப்பாக செயல்பட்ட பி.வி சிந்து, அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைப் பெற்று முன்னிலை வகித்தார். அதே சமயம், ஸை-வாங்கும் விட்டுக்கொடுக்காமல் விளையாட, ஆட்டத்தின் மீதான பரபரப்பும் கூடியது.

இதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சிந்து, முதல் செட்டை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து இரண்டாவது செட்டிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த அவர், 21-15 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் வென்றார். இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் பி.வி.சிந்து 23-21, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் ஸை-வாங்கை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதனையடுத்து இன்று நடைபெறும் காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் அவர் உலகின் 9ஆம் நிலை வீரங்கனையான இந்தோனேசியாவின் புத்ரி குசுமா வர்தானியை (Putri Kusuma Wardani) எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

இதுதவிர, நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி- சிராக் ஷெட்டி இணை, சினாவின் லிங்க் வெலிகெங் - வாங் சாங் (Ling Welikeng-Wang Chang) இணையை எதிர்த்து விளையாடியது. இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை வாங் சாங் இணை 21-19 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி சாத்விக் இணைக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தனர். அதன்பின் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாத்விக் இணை இரண்டாவது செட்டை 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி கம்பேக் கொடுத்தது.

இதனால் இந்த போட்டியின் கடைசி செட்டை எந்த அணி கைப்பற்றும் என்ற பரப்பரப்பு நிலவியது. இறுதியில் சாத்விக் இணை அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், மூன்றாவது செட்டை 21-17 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இதன்மூலம் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி- சிராக் ஷெட்டி இணை 19-21, 21-15, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் லிங்க் வெலிகெங் - வாங் சாங் இணையை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர். இன்று நடைபெறும் காலிறுதி சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீரர்களான மலேசியாவின் சொத் வுய் இக் - ஆரோன் சியா (Soh Wooi Yik-Aaron Chia) இணையை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளனர்.

கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்திய அணியைச் சேர்ந்த தருவ் கபிலா - தனிஷா க்ராஸ்டோ இணை, ஹாங்காங் வீரர்களான டாங் சுன் மண் - டீஸ் யிங் சூட் (Tang Chun Man-Tse Ying Suet) இணையை எதிர்த்து விளையாடியது. இந்த போட்டியின் முதல் செட்டை 19-21 என்ற கணக்கில் போராடி இழந்த இந்திய இணை, அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 21-12, 21-15 என்ற கணக்கில் ஹாங்காங் இணையை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய இணை கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றுக்கும் முன்னேறியுள்ளார்.

BADMINTON WORLD CHAMPIONSHIPS 2025DHRUV KAPILA TANISHA CRASTOஉலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2025PV SINDHU BEATS WANG ZHIYIWORLD CHAMPIONSHIPS

