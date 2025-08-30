ஹைதராபாத்: கடந்த டிசம்பர் மாதம் தொடங்கி தற்போது வரையில் இந்திய அணியின் ஜாம்பவான் வீரர்கள் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், விருத்திமான் சஹா, ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் சட்டேஷ்வர் புஜாரா ஆகியோர் ஒருவர் பின் ஒருவராக சர்வதேச டெஸ்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளனர்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக பல ஆண்டுகள் விளையாடி பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தி இருக்கும் ஜாம்பவான் வீரர்கள் தற்சமயம் ஒருவர் பின் ஒருவராக இருந்து ஓய்வை அறிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக கடந்த டிசம்பர் மாதம் தொடங்கி தற்போது வரையில் இந்திய அணியின் ஐந்து ஜாம்பவான் வீரர்கள் சர்வதேச டெஸ்டில் இருந்து தங்களின் ஓய்வை அறிவித்துள்ளனர்.
இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்திய அணிக்காக கடந்த தசாப்தத்தில் பல அபாரமான ஆட்டங்களை வெளிப்படுத்தியதுடன், இந்திய கிரிக்கெட்டை உலகளவில் உயரச் செய்ததிலும் பெரும் பங்கு வகித்துள்ளனர். மேலும் இவர்கள் விளையாடிய காலத்தில் எதிரணிகள் இவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தடுமாறிய தருணங்களும் உண்டு.
ஆனால் தற்சமயம் வயது, மோசமான ஃபார்ம், இளம் வீரர்களின் வருகை உள்ளிட்ட காரணங்களால் அவர்கள் சர்வதேச டெஸ்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளனர். அவ்வாறு சமீபத்தில் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்திருக்கும் இந்திய ஜாம்பவான்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா - இந்திய அணிகளுக்கு இடையேயான பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரின் மூன்றாவது போட்டியின் போது, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவிப்பதாக இந்திய சுழற்பந்து வீச்சு ஜாம்பவான் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அறிவித்தார். இந்திய டெஸ்ட் அணிக்காக 2011 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான அஸ்வின், 106 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி பேட்டிங்கில் 6 சதங்கள், 14 அரை சதங்களுடன் 3,503 ரன்களையும், பந்துவீச்சில் 37 முறை ஐந்து விக்கெட்டுகளுடன் 537 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்துள்ளார்.
இதுதவிர, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது வீரர், உலகளவில் அதிகமுறை 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய இரண்டாவது வீரர், ஒரு போட்டியில் அதிக முறை 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர் உள்பட பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். இதுபோன்ற சூழலில் தான் அவர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.
விருத்திமான் சஹா
இந்திய டெஸ்ட் அணியில் சிறந்த விக்கெட் கீப்பர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் விருத்திமான் சஹா. இந்திய அணிக்காக கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டே அறிமுகமான சஹா, இதுவரை 40 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். முன்னதாக எம்.எஸ்.தோனியின் மாற்ற வீரராக அணியில் இடம் பிடித்த சஹா, அவரது ஓய்வு பிறகு இந்திய அணியில் தனது இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டார். ஆனால் அதன் பிறகு ரிஷப் பந்தின் வருகை காரணமாகவும், காயங்கள் காரணமாகவும் அணியில் தனது இடத்தை இழந்தார் விருத்திமான் சஹா.
இந்திய அணியில் 2010 முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை அங்கம் வகித்த சஹா 40 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 8 சதங்கள், 18 அரை சதங்கள் என 3,427 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுதவிர 156 கேட்சுகளையும், ஒரு ரன் அவுட் மற்றும் 15 ஸ்டம்பிங்-களையும் அவர் செய்துள்ளார். இந்திய அணியில் தொடர்ந்து வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு வந்ததை அடுத்து, இந்தாண்டு பிப்ரவரி மாதம் அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இவர் இந்திய அணிக்காக குறைந்த போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி இருந்தாலும், தனது விக்கெட் கீப்பிங் திறமையினால் இன்றளவும் ரசிகர்கள் மத்தியில் விருப்பமான விக்கெட் கீப்பர் தேர்வாக இருந்து வருகிறார்.
ரோஹித் சர்மா
இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ரோஹித் சர்மா, இந்தாண்டு இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த மே மாதம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்து அதிர்ச்சி கொடுத்திருந்தார். முன்னதாக ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடரில் சோபிக்க தவறிய ரோஹித் சர்மா, தாமாக முன் வந்து பிளேயிங் லெவனில் இருந்தும் வெளியேறி இருந்தார். இதனால் அவர் அப்போது ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும் அதன்பின் நடைபெற்ற இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடர், சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடர்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டதால், டெஸ்டிலும் கம்பேக் கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பொய்யாக்கும் வகையில் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்னதாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஒய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இந்திய டெஸ்ட் அணிக்காக 2013ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ரோஹித் சர்மா 67 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 12 சதங்கள், 18 அரைசதங்கள் என 4,301 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதுதவிர இந்திய அணியின் கேப்டனாக 24 டெஸ்ட் போட்டிகளில் செயல்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் 12 போட்டிகளில் வெற்றியையும், 9 தோல்விகளையும், மூன்று போட்டிகள் டிராவிலும் முடிவடைந்துள்ளன.
விராட் கோலி
இந்திய கிரிக்கெட்டில் கிங் என அழைக்கப்படும் விராட் கோலி, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடர் மட்டுமின்றி, அடுத்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டி வரையிலும் விளையாடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்திருந்தன. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அவுட் சைட் ஆஃப் பந்துகளில் அவர் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது பெரும் விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்தது. மேலும் பார்டர் - கவாஸ்கர் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலும் அவரால் பேதிய ரன்களைச் சேர்க்க முடியாமல் தடுமாறினார். இதனால் யாரும் எதிர்பாரா வகையில் கடந்த மே மாதம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினார்.
இந்திய டெஸ்ட் அணிக்காக கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான விராட் கோலி இதுநாள் வரை 123 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி, 30 சதங்களையும், 31 அரைசதங்களும் என 9,230 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதுதவிர விராட் கோலியின் தலைமையின் கீழ் இந்திய அணி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 68 போட்டிகளை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், அதில் 40 போட்டிகளில் வெற்றியையும் 17 போட்டிகளில் தோல்வியையும், 11 போட்டிகள் டிராவிலும் முடிவடைந்துள்ளன. இதன் காரணமாக இந்திய டெஸ்ட் அணியின் மிகச்சிறந்த கேப்டனாகவும் விராட் கோலி வர்ணிக்கப்படுகிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சட்டேஷ்வர் புஜாரா
இந்த பட்டியலில் தற்போது புதிதாக இணைந்துள்ள ஜாம்பவான் சட்டேஷ்வர் புஜாரா. தனது நிதனமான பேட்டிங்காலும், அபாரமான யுக்தியாலும் இந்திய அணியின் தடுப்புச்சுவர் என்ற புனைப்பெயருக்கு சொந்தக்காரரான புஜாரா, கடந்த சில ஆண்டுகளாக சரியான ஃபார்மின்றி தடுமாறி வந்தார். இதனால் இந்திய அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட புஜரா, அதன்பின் கவுண்டி கிரிக்கெட் தொடரில் அபாரமாக செயல்பட்டு 2023ஆம் ஆண்டு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இடத்தை பிடித்திருந்தார்.
ஆனால் அதிலும் அவர் சோபிக்க தவற, அதன்பின் தற்போது வரையிலும் அவரால் இந்திய அணியில் இடத்தைப் பிடிக்க முடியாமல் இருந்து வந்தார். இந்த நிலையில் தான் ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓயுவு பெறுவதாக அறிவித்தார். இந்திய அணிக்காக 2010ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான புஜாரா, இதுவரை 103 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 19 சதங்களையும், 35 அரைசதங்களையும் விளாசி 7,195 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதுதவிர ஒரு இன்னிங்ஸில் 500 பந்துகளை எதிர்கொண்ட வீரர், ஒரு போட்டியில் 5 நாள்களும் விளையாடிய வீரர் உள்பட பல தனித்துவ சாதனைகளும் அவர் பெயரில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய அணி எதிர்காலம்
கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இந்திய கிரிக்கெட்டில் கோலொச்சி இருந்த ஜாம்பவான்கள் தற்சமயம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்பட்டாலும், சமீபத்திய இங்கிலாந்து தொடர் அதற்கான பதிலைக் கொடுத்துள்ளது என்று தான் கூற வேண்டும்.
ஏனெனில் ஷுப்மன் கில், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல், ரிஷப் பந்த், வாஷிங்டன் சுந்தர் என சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இதனால், இனி வரும் தொடர்களில் ஓய்வு பெற்ற ஜாம்பவான்களில் இடங்களை இவர்கள் நிரப்புவார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை..!