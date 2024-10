ETV Bharat / sports

ஒருமுறை கூட அவுட்டே ஆகாமல் சாதனை படைத்த கிரிக்கெட் வீரர்கள்! லிஸ்ட்ல யாரார் இருக்கா தெரியுமா? - Batters Never out in ODI

By ETV Bharat Sports Team Published : 43 minutes ago

Representative Image ( Getty Images )

ஐதராபாத்: கிரிக்கெட்டில் அனைத்து வீரர்களும் ஏதாவது ஒரு சாதனையை படைக்கின்றனர். ஆனால் குறிப்பிட்ட சில வீரர்கள் மட்டுமே தங்கள் சாதனைகளால் கடைசி வரை அனைவரது நினைவிலும் இருக்கின்றனர். மேலும், சிலர் வித்தியாசமான சாதனைகளை நிகழ்த்தி வரலாற்றிலும், மக்களிடத்திலும் தங்களுக்கான இடத்தை பெறுகின்றனர். அப்படி தாங்கள் விளையாடிய ஒருநாள் கிரிக்கெட் ஆட்டங்களில் கடைசி வரை அவுட்டாகாமல் களத்தில் நின்ற வீரர்கள் குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம். பரத் ரெட்டி: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரான பரத் ரெட்டி இந்திய அணிக்காக 80 காலக்கட்டங்களில் மூன்று ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்திய அணியுடனான இவரது பயணம் 1978 - 1981 வரையே ஆகும். இந்த காலக்கட்டத்தில் இந்திய அணிக்காக அவர் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். Bharat Reddy (BCCI)