தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறுமா இந்திய அணி?

Published : October 8, 2025 at 5:30 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் 10ஆவது லீக் போட்டியில் இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள வி.டி.சி.ஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது கடந்த செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஹர்மன்ப்ரீத் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள இந்திய மகளிர் அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை அணியை 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, அபார வெற்றியுடன் தொடரை தொடங்கியது. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை 88 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இமலாய வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
India lead the #CWC25 points table following a comprehensive win against Pakistan 👌#INDvPAK 📝: https://t.co/eCML5mnd2B pic.twitter.com/gZ7gBQkGVk— ICC (@ICC) October 5, 2025
இதனையடுத்து இந்திய மகளிர் அணி தங்களுடைய மூன்றாவது லீக் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி நாளை (அக்டோபர் 9) விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள வி.டி.சி.ஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைக் குவித்திருக்கும் இந்திய மகளிர் அணி, மூன்றாவது லீக் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்திய மகளிர் அணி
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை எதிர்கொண்டுள்ள இந்திய மகளிர் அணி, தங்களின் முதலிரண்டு போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்த கையோடு இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், பிரதிகா ராவால், ஹர்லீன் தியோல், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ரேனுகா சிங், தீப்தி சர்மா, ஸ்நே ரானா, கிரந்தி கவுட், ஸ்ரீ சாரணி ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் இந்திய மகளிர் அணி ஹாட்ரிக் வெற்றியை நிச்சயம் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Tazmin Brits' blistering century ensured South Africa grabbed their first points of #CWC25 👌#NZvSA 📝: https://t.co/JEcREL7jq0 pic.twitter.com/aaVsanLedL— ICC (@ICC) October 6, 2025
தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி
லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணி, தங்களுடைய முதல் லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்திடம் படுதோல்வியைச் சந்தித்தது. ஆனால் அந்த தோல்வியில் இருந்து மீண்ட அந்த அணி, அடுத்த போட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்த உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. அணியின் பேட்டிங்கில் தஸ்மின் பிரிட்ஸ் சுனே லஸ், லாரா வோல்வார்ட், அன்னேக் போஷ் உள்ளிட்டோரும், பந்துவீச்சில் மரிஸான் கேப், சோளே டிரையான், அயபோங்கா காக்கா, நோன்குலுலேகோ மலாபா, அன்னேரி டெர்க்சன் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் வலிமை வாய்ந்த இந்திய அணியை தென்னாப்பிரிக்க அணி எவ்வாறு சமாளிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 24 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 15 முறையும், தென்னாப்பிரிக்க அணி 9 முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் இந்தியா தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Two key players 👌— BCCI Women (@BCCIWomen) October 7, 2025
Two distinct comebacks 🙌
Renuka Singh Thakur and Amanjot Kaur share their stories on recovering from their injuries at the BCCI Centre Of Excellence before the ICC Women's Cricket World Cup 2025 pic.twitter.com/YGWpcyFyUs
வி.டி.சி.ஏ கிரிக்கெட் மைதானம்
வி.டி.சி.ஏ கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 15 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 3 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 10 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
England lead the field early on at #CWC25 🏆— ICC (@ICC) October 8, 2025
How to watch the tournament 📺 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/co53zmiuQh
இந்திய அணி: பிரதிகா ராவல், ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்லீன் தியோல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி ஷர்மா, ரிச்சா கோஷ், சினே ராணா, ராதா யாதவ், கிராந்தி கவுட், ரேணுகா சிங் தாக்கூர்
தென்னாப்பிரிக்கா அணி: லாரா வோல்வார்ட் (கேப்டன்), தஸ்மின் பிரிட்ஸ், சுனே லஸ், மரிசான் கேப், அன்னேக் போஷ், சினாலோ ஜாஃப்டா, சோளே ட்ரையன், நாதின் டி கிளெர்க், மசபடா கிளாஸ், அயபோங்கா காக்கா, நோன்குலுலேகோ மலாபா