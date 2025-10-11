ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியின் ஆதிக்கத்திற்கு முடிவு கட்டுமா இந்திய மகளிர் அணி?
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 59 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 11 முறையும், ஆஸ்திரேலிய அணி 48 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் 13ஆவது லீக் போட்டியில் இந்தியா-ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிகள் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள வி.டி.சி.ஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரில் நாளை நடைபெற இருக்கும் 13ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ஹர்மன்ப்ரீத் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த ஆட்டம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள வி.டி.சி.ஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இதில், இந்திய அணி கடந்த போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியுடன் போராடி தோல்வியை தழுவியது. மறுபக்கம் ஆஸ்திரேலிய அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான அபார வெற்றியுடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. இரு அணிகளிலும் நட்சத்திர வீராங்கனைகள் இருப்பதால், நிச்சயம் ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமிருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய மகளிர் அணி
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை எதிர்கொண்டுள்ள இந்திய மகளிர் அணி, முதலிரண்டு போட்டிகளில் சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்த நிலையில், கடைசியாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வியை தழுவியுள்ளது. இதனால் இந்திய அணி கூடுதல் கவனத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கில் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், பிரதிகா ராவால், ஹர்லீன் தியோல், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ரேனுகா சிங், தீப்தி சர்மா, ஸ்னே ரானா, கிரந்தி கவுட், ஸ்ரீ சாரணி ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் இந்திய மகளிர் அணி ஹாட்ரிக் வெற்றியை நிச்சயம் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி
அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), தஹ்லியா மெக்ராத், பெத் மூனி, எல்லிஸ் பெர்ரி, அன்னாபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல் உள்ளிட்டோர் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையில் அலனா கிங், மேகன் ஸ்கட், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், ஆஷ்லே கார்ட்னர் உள்ளிட்டோர் இருப்பது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 59 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 11 முறையும், ஆஸ்திரேலிய அணி 48 முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் சவாலை இந்திய அணி சமாளிக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
வி.டி.சி.ஏ கிரிக்கெட் மைதானம்
வி.டி.சி.ஏ கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 16 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 3 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 11 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: பிரதிகா ராவல், ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்லீன் தியோல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி ஷர்மா, ரிச்சா கோஷ், சினே ராணா, ராதா யாதவ், கிராந்தி கவுட், ரேணுகா சிங் தாக்கூர்
ஆஸ்திரேலிய அணி: அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், எல்லிஸ் பெர்ரி, பெத் மூனி, அன்னாபெல் சதர்லேண்ட், ஆஷ்லீ கார்ட்னர், தஹ்லியா மெக்ராத், சோஃபி மோலினக்ஸ், அலனா கிங், கிம் கார்த், டார்சி பிரவுன்