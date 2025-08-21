ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் இந்தியா அணி, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் ஆகிய அணிகளுடன் குருப் 'ஏ' பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ளது.

Published : August 21, 2025 at 7:42 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா மற்றும் ஒமன் அணிகள் ஒரே குழுவில் இடம்பிடித்துள்ளதன் காரணமாக, இரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் முதல் முறையாக நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17வது சீசன் செப்டம்பர் 9 முதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடத்தப்படவுள்ளது. இந்த தொடரில், இந்தியா உட்பட மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதில் குருப் 'ஏ' பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் அணிகளும், குருப் ‘பி’ பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம் பிடித்துள்ளன.

முன்னதாக நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடர் இந்தியாவில் நடத்தப்படுவதாக இருந்தது. ஆனால் இந்தியா- பாகிஸ்தான் இடையேயான போர் பதற்றம் காரணாமக, இந்த தொடரனது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. இதில் இந்திய அணி தங்களுடய முதல் போட்டியில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை எதிர் கொள்ளும் நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. அதன்பின், தங்களுடைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் ஓமன் அணியை எதிர்கொள்கிறது.

இந்த தொடரின் மூலம், ஓமன் அணி முதல் முறையாக இந்திய அணியை எதிர்த்து விளையாடும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு ஐசிசியின் இணை நாடுகள் உரிமையை ஓமன் அணி பெற்ற நிலையிலும், அந்த அணி இதுநாள் வரையிலும் இந்திய அணியை எதிர்த்து சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடியதில்லை. இந்நிலையில், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் மூலம் இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

இந்த முறை ஆசிய கோப்பை தொடரானது டி20 வடிவில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு அணிக்கும் எதிராகவும் டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அந்தவகையில், இந்தியா அணி இலங்கை அணிக்கு எதிராக இதுவரை 32 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் 22 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதேசமயம் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 13 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள இந்திய அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவுசெய்துள்ளது.

இது தவிர, இந்திய அணி வங்கதேசத்திற்கு எதிராக 17 டி-20 போட்டிகளில் விளையாடி, அதில் 16 போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. மறுபுறம், ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக 9 போட்டிகளில் விளையாடி 8 போட்டிகளில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது. இது தவிர்த்து, ஹாங்காங் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளுக்கு எதிராக இந்திய அணி தலா ஒரு போட்டியில் விளையாடிய நிலையில், அதில் வெற்றியையும் பதிவு செய்துள்ளது. இந்த முறை ஓமனை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி, அந்த அணிக்கு எதிராகவும் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.

ஆசிய கோப்பையில் பங்கேற்கும் அணிகளுக்கு எதிராக இந்தியாவின் வெற்றி

அணிகள்மோதிய போட்டிகள்இந்திய அணி வெற்றி
இலங்கை3222
வங்கதேசம்1716
பாகிஸ்தான்1310
ஆப்கானிஸ்தான்98
ஹாங்காங்11
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்11
ஓமன்--

ஆசிய கோப்பை தொடரை பொறுத்தவரையில் இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. இதுவரை, 16 சீசன்களை கடந்துள்ள இந்த தொடரில், இந்திய அணி 8 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. இதில் 7 முறை ஒருநாள் வடிவிலும், ஒரு முறை டி20 வடிவிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. அதே சமயம், ஆசிய கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணி 6 முறை சாம்பியன் பட்டத்த வென்று இரண்டாம் இடத்திலும், பாகிஸ்தான் அணி 2 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன. இதனால், இம்முறை நடப்பு சாம்பியன் எனும் அந்தஸ்துடன் களமிறங்கும் இந்திய அணி, தங்களின் பட்டத்தை தக்கவைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி: சூர்ய குமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், சஞ்சு சாம்சன், ஹர்ஷித் சிங் ராணா.

