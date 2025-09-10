ETV Bharat / sports

ஆசியக் கோப்பை: 4.3 ஓவரிலேயே ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை 'பொட்டலம்' கட்டிய இந்திய அணி!

ஆசியக் கோப்பை 2025 சீஸனின் இன்றைய போட்டியில் முதல் முறையாக களம் கண்ட இந்திய அணி, 4.3 ஓவரிலேயே இலக்கை அடைந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை அபாரமாக வீழ்த்தியது.

இந்திய அணி
இந்திய அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 10:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

துபாய்: ஆசியக் கோப்பை 2025 ஆண்டுக்கான சீசன் செப்.9 (நேற்று) முதல் தொடங்கி செப்.28 வரை நடக்கவிருக்கிறது. இந்த சீசனில், க்ரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமன் ஆகிய அணிகளும், க்ரூபி பி பிரிவில் ஹாங்காங், இலங்கை, வங்கதேசம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த சீசனில் இரண்டாவது போட்டியில் இந்தியா - ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இன்று (செப்.10) துபாயில் மோதின. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியில் இருந்து கேப்டன் முகம்மது வசீம், அலிஷன் ஷரபு ஓப்பனிங் இறங்கினர். அதிரடியான தொடக்கத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த அலிஷன் ஷரபு, 17 பந்துகளில் 1 சிக்ஸர், 3 பவுண்டரிகளை தெறிக்கவிட்டார். பின்னர் பும்ரா போட்ட 4 ஆவது ஓவரில் அவுட்டாகி 22 ரன்களுக்கு அவர் வெளியேறினார். அடுத்து ஜோஹைப் கான் வந்தார். வந்த வேகத்தில் 5 பந்துகளுக்கு 2 ரன்கள் எடுத்து வருண் சக்ரவர்த்தி ஓவரில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அடுத்து ராகுல் சோப்ரா வந்தார். 5 ஓவர்கள் முடிவில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 29 ரன்கள் எடுத்து இருந்தது. பும்ரா வீசிய 6 ஆவது ஓவரில் 3 பவுண்டரிகளை விளாசினார் கேப்டன் முகம்மது வசீம். அதன் பிறகு 8 ஓவர் முடிவில் 47 ரன்கள் மட்டுமே சேர்ந்தது. 9 ஆவது ஓவரில் ராகுல் சோப்ரா 3 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். குல்தீப் யாதவ் போட்ட அதே ஓவரில் கேப்டன் முகம்மது வசீமும் எல்பிடபிள்யு ஆகி 19 ரன்களுக்கு வெளியேறினார். அடுத்து வந்த ஹர்ஷித் கௌஷிக் 2 பந்துகளில் நடையை கட்டினார். 10 ஓவர் முடிவிலேயே ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 51 ரன்கள் மட்டுமே சேர்த்து இருந்தது.

57 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆன யுஏஇ

அணியின் விக்கெட்டுகள் மளமளவென சரிந்த நிலையில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ரன் ரேட்டும் அதல பாதாளத்திற்கு சென்றது. குறிப்பாக, 11 ஆவது ஓவர் வீசிய சிவம் துபே ஆசிப் கானின் 2(7) விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். அதை தொடர்ந்து துருவ் பராஷர் மற்றும் ஜுனைத் சித்திக் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளையும் எடுத்தார். ஒவ்வொரு ரன்களாக எடுத்து தடுமாறிக்கொண்டிருந்த யுஏஇ அணி 13 ஓவர் முடிவிலேயே 9 விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்து 57 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்திருந்தது. 14 ஓவருக்குள் 10 விக்கெட்டுகளையும் இழந்த யுஏஇ 57 ரன்களில் சுருண்டது. ஆசியக் கோப்பை டி20 போட்டிகளில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் பதிவு செய்த மிகக் குறைந்த ஸ்கோர் இதுதான். அதே போல ஆசியக் கோப்பை டி20 போட்டி வரலாற்றில் ஒரு அணியின் இரண்டாவது குறைந்தபட்ச ஸ்கோர் ஆகவும் இது அமைந்துள்ளது.

இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் அதிகபட்சமாக 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். சிவம் துபே 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்.

4.3 ஓவரிலேயே ஆட்டத்தை முடித்த இந்தியா

20 ஓவருக்கு 58 அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இந்திய அணியின் அபிஷேக் சர்மா, சுப்மன் கில் ஓப்பனிங் இறங்கினர். தொடக்கத்திலேயே மிரட்டிய அபிஷேக் சர்மா 3 சிக்ஸர்கள், 2 பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்டார். ரன்களும் அதே வேகத்தில் எகிறின. பின்னர் 16 பந்துகளில் 30 ரன்களை விளாசிய அவர் 4 ஆவது ஓவரில் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து வந்த சூர்யகுமார் யாதவ் ஒரு பவுண்டரியை எடுத்துக்கொடுக்க, மறு பக்கம் சுப்மன் கில் இரண்டு சிக்ஸர்களை விலாச வெறும் 9 பந்துகளில் 20 ரன்களை அவர் எடுத்தார். 5 ஆவது ஓவரில் 3 பந்துகள் மீதமிருந்த சூழலில் வெற்றியின் இலக்கை எட்டி இந்தியா 60/1 ரன்களை சேர்த்து அபார வெற்றி அடைந்தது.

ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியில் ஜுனைத் சித்திக் 1 விக்கெட்டை எடுத்து இருந்தார்.

இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11:

அபிஷேக் சர்மா, சுப்மன் கில், சஞ்சு சாம்சன் (WK), சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி.

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் பிளேயிங் 11:

முகம்மது வசீம் (c), அலிஷன் ஷரபு, ஜோஹைப் கான், ராகுல் சோப்ரா (wk) , ஆசிப் கான், ஹர்ஷித் கௌஷிக், துருவ் பராஷர், ஹைதர் அலி, முகமது ரோஹித், ஜுனைத் சித்திக், சிம்ரஞ்சீத் சிங்

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025KULDEEP YADAVSHIVAM DUBEஆசியக் கோப்பை 2025INDIA VS UAE MATCH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தமிழ்நாட்டை 'டிக்' செய்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் - அது மட்டும் நடந்தா உலக அளவில் 'மவுசு' கூடிடும்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.