ஆசிய கோப்பை... தடுமாறிய இந்திய அணி! சூப்பர் 4 சுற்றில் 172 ரன்கள் இலக்கு வைத்த பாகிஸ்தான்!
Published : September 21, 2025 at 10:19 PM IST
துபாய்: ஆசிய கோப்பை சீசனில் சூப்பர் 4 சுற்றின் இன்றைய போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி இந்திய அணிக்கு 172 ரன்கள் இலக்கு வைத்துள்ளது.
நடப்பு ஆசிய கோப்பை சீசனில் க்ரூப்- ஏவில் இருந்து சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று துபாய் சர்வதேச மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இம்முறை டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச தீர்மானித்தது.
பாகிஸ்தான் பேட்டிங்
சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், ஃபகார் ஜமான் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கினர். தொடக்கத்திலேயே ரன்களை குவிக்கும் நோக்கில் களமாடி வந்த இந்த கூட்டணி 3 ஆவது ஓவரில் உடைந்தது. ஃபகார் ஜமான் 15/9 ரன்களில் ஹர்திக் பாண்டியா பந்தில் விக்கெட்டை இழந்தார். அடுத்து சைம் அயூப் இணைய முதல் 5 ஓவருக்கு 42/1 ரன்கள் சேர்ந்தது. சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் பும்ரா ஓவர்களில் கூட பந்துகளை கவனித்து ஆடி பவுண்டரிகளை பறக்க விட்டார். சைம் அயூப் தனது பங்கிற்கு அதிரடி காட்ட, களத்தில் இந்த ஜோடி ஜொலித்தது. தொடர்ந்து சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 34 பந்துகளில் அரை சதத்தையும் பதிவு செய்தார். 10 ஓவர் முடிவில் பாகிஸ்தானுக்கு 91/1 ரன்கள் சேர, அடுத்த ஓவரில் சைம் அயூப் 21(17) ரன்களுக்கு வெளியேறினார். ஹுசைன் தலாத் 10 (11), சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 58 (45) (3 சிக்ஸர், 5 பவுண்டரிகள்) ஆட்டமிழக்க அணியின் ரன்களும் நகராமல் நின்றன. 16 ஓவர் முடிவில் பாகிஸ்தான் 121/4 ரன்கள் எடுத்து இருந்தது.
Pakistan put up a competitive 1️⃣7️⃣1️⃣ on the board— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 21, 2025
🇮🇳 bowlers pulled things back after a rapid start, but 🇵🇰 kept throwing punches to a record a solid score.#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/0nW292Ml5G
சல்மான் ஆகா, முகமது நவாஸ் கூட்டணி ரன்களை உயர்த்த முயற்சி எடுத்து வந்தனர். 18 ஓவருக்கு 146 ரன்கள் வர அடுத்த இரண்டு ஓவர்கள் இரு அணிகளுக்கும் முக்கியம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. பும்ரா வீசிய 19 ஆவது ஓவரில் முகமது நவாஸ் 21(19) ரன்களில் ரன் அவுட்டானார். அடுத்து வந்த ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் வந்த முதல் பந்திலேயே சிக்ஸர் விளாசினார். கடைசி ஓவரை சிறப்பாக வீசிய ஹர்திக் பாண்டியா கடைசி பந்தில் சிக்ஸர் வழங்கினார். கடைசியாக இறங்கிய ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் 8 பந்துகளில் 2 சிக்ஸர், 1 பவுண்டரி என 20 ரன்களை எடுத்தார். கேப்டன் சல்மான் ஆகா 17 (13) ரன்கள் எடுத்தார். 20 ஓவர் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி 171/5 ரன்களை சேர்த்தது.
ரன்களை வாரி கொடுத்த பும்ரா
இந்தியாவின் ஷிவம் துபே சிறப்பாக பந்து வீசி 33/2 விக்கெட் எடுத்து இருந்தார். அணியின் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர் பும்ரா 4 ஓவருக்கு அதிகபட்சமாக 45 ரன்கள் கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டை கூட வீழ்த்தவில்லை. மேலும், இந்திய அணி வீரர்கள் நிறைய கேட்ச்களையும் இந்த போட்டியில் தவறவிட்டனர்.
இந்திய அணி 20 ஓவருக்கு 172 ரன்கள் இலக்குடன் களமாடி வருகிறது.