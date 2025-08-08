ஹைதராபாத்: உலக லெஜண்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் ரத்து செய்யப்பட்டது போல், ஆசிய கோப்பையில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியை ரத்து செய்ய முடியாது என அமீரக கிரிக்கெட் வாரிய தலைமை நிர்வாகி சுபான் அகமது கூறிவுள்ளார்.
இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் முடிந்து நாடு திரும்பிய இந்திய அணி, அடுத்த மாதம் முதல் ஆசிய கோப்பை கி்ரிக்கெட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டி செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ள நிலையில், அவை இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நேபாளாம் ஆகிய அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம்பிடித்துள்ளன.
தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் - ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ள நிலையில், இந்திய அணி செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடன் முதல் லீக் போட்டியில் விளையாடவுள்ளது.
அதே சமயம் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான லீக் போட்டி செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி துபாய் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லையில் நிழவும் போர் பதற்றம் காரணமாக இந்த போட்டி திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா? என்பது குறித்து ரசிகர்களின் மனதில் சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன.
ஏனெனில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த உலக லெஜண்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் (WCL) போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடுவதில் இருந்து மூத்த இந்திய வீரர்கள் விலகினர். மேலும் பெஹல்காம் தாக்குதலைக் காரணம் காட்டி, பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாட மாட்டோம் என்றும் இந்திய வீரர்கள் கூறினர். முதலில் லீக் போட்டிகளில் இருந்து இந்தியா சாம்பியன்ஸ் அணி விலகிய நிலையில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டியில் இருந்தும் விலகியது. இதனால் பாகிஸ்தான் சாம்பியன்ஸ் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
ஒரு பக்கம் இந்தியா சாம்பியன்ஸ் இறுதிப் போட்டிக்கு செல்லாதது ரசிகர்களுக்கு வருத்தமளித்தாலும், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் இருந்து விலகிய இந்தியாவின் முடிவை மக்கள் வரவேற்றனர். ஆனால் தற்போது, இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதனால் இந்த தொடரிலும் இந்திய அணி பாகிஸ்தானுடனான போட்டிகளில் இருந்து விலகுமா என்ற சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன.
மேலும், ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலும் இந்திய அணி பாகிஸ்தான் போட்டியை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று சிலர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. இந்த தொடருக்கான அட்டவணை ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டிருந்தாலும், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் இருந்து இந்திய அணி வீரர்கள் விலகுவார்கள் என்ற பேச்சுக்களும் உள்ளன. ஆனால் இந்த முறை ஆசிய கோப்பையில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒரே குழுவில் இடம் பிடித்துள்ளதன் காரணமாக, லீக், சூப்பர் 6 மற்றும் இறுதிப்போட்டி என மூன்று முறை மோதும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் இரு அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியை ரத்து செய்வது சற்று சாத்தியமில்லாதது என்றும் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பேசிய அமீரக கிரிக்கெட் வாரிய தலைமை நிர்வாகி சுபான் அகமது, “உலக லெஜண்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் ரத்து செய்யப்பட்டது போல், ஆசிய கோப்பையில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியை ரத்து செய்ய முடியாது. அதேசமயம் இப்போட்டி நடைபெறும் என்றும் நாங்கள் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது. ஆசிய கோப்பை போன்ற ஒரு தொடரை உலக லெஜண்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் போன்ற ஒரு தனியார் லீக்குடன் ஒப்பிடுவது சரியல்ல. ஆசிய கோப்பையில் பங்கேற்க விரும்பும் நாடுகள், அவர்கள் அரசாங்கத்திடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும். அதன் பிறகுதான் போட்டி அட்டவணை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே உலக லெஜண்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இருந்ததைப் போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் இருக்க மாட்டோம் என்று நம்புகிறோம்” என்று கூறியுள்ளார்.
