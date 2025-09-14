ETV Bharat / sports

இந்தியா - பாகிஸ்தான் மேட்ச்சுக்கு ரெடியாகிட்டீங்களா மக்களே! செம விருந்து படைக்க காத்திருக்கும் 'சூப்பர் சண்டே'

இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆசிய கோப்பை லீக் போட்டி இன்று நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இரு அணிகளின் ஸ்பின்னர்கள் மீது அனைவரது கவனமும் திரும்பியுள்ளது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இன்று மோதல்
இந்தியா - பாகிஸ்தான் இன்று மோதல் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 7:43 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் 6ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ள இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கவுள்ளது.

இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் முதல் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணியின் ஆதிக்கம் தொடரும் என்ற எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் முதல் போட்டியில் இந்திய அணியின் பவுலிங் யூனிட் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் கடந்த போட்டியில் விளையாடாத அர்ஷ்தீப் சிங் இந்த ஆட்டத்தில் விளையாடுவாரா? அல்லது இந்திய அணி அதே பிளேயிங் லெவனுடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளுமா? என்ற சந்தேகங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். பவுலிங்கில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா வழிகாட்டலில், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி, அக்ஸர் படேல் அணிக்கு பலம் சேர்க்கின்றனர். இவர்களுடன் ஆல்-ரவுண்டர்களாக ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் தூபே ஆகியோரும் கலக்கி வருவதால், நிச்சயம் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் அணி

நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில், பாகிஸ்தான் அணியும் முதல் லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. அந்த அணியில் ஃபகர் ஜமான், சல்மான் ஆகா, முகமது ஹாரிஸ் உள்ளிட்ட அனுபவ வீரர்களுடன், சாஹிப்சாதா ஃபர்கான், சைம் அயுப் போன்ற இளம் அதிரடி வீரர்களும் பேட்டிங்கில் வலு சேர்க்கின்றனர். பவுலிங்கில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக ஹாரிஸ் ராவுஃப், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹசன் அலி ஆகியோரும், சுழற்பந்து வீச்சில் சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அஹ்மத் அகியோரும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

எப்போதும் இவ்விரு அணிகளும் மோதும் போட்டிகளில் இந்திய பேட்டர்கள் - பாகிஸ்தான் பவுலர்களுக்கு இடையே தான் கடும் போட்டி நிலவும். ஆனால் இந்த முறை ஆட்டம் துபாயில் நடைபெற இருப்பதால், இரு அணிகளின் ஸ்பின்னர்கள் மீது அதிக கவனம் திரும்பியுள்ளது. ஏனெனில் இந்திய அணியில் குல்தீப், வருண், அக்ஸர் ஆகியோரும், பாகிஸ்தானில் அப்ரார், சுஃபியான் ஆகியோரும் இந்த சவாலுக்காக காத்திருக்கின்றனர்.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 13 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 10 முறையும், பாகிஸ்தான் அணி 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்

துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 112 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 52 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 59 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச பிளேயிங் லெவன்

இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மன் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.

பாகிஸ்தான் அணி: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், முகமது ஹாரிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஃபகார் ஜமான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ், ஷாஹீன் அப்ரிடி, ஹாரிஸ் ராவுஃப், சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அகமது.

