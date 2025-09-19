ETV Bharat / sports

ஆசிய கோப்பை... விறுவிறுக்கும் கடைசி லீக் போட்டி.. ஓமனுக்கு 189 ரன்கள் இலக்கு வைத்த இந்திய அணி!

ஆசிய கோப்பை தொடரின் கடைசி லீக் போட்டியில் ஓமனை எதிர்கொண்ட இந்திய அணி அபாரமாக ஆடி 189 ரன்கள் இலக்கு வைத்துள்ளது.

இந்தியா - ஓமன் அணிகள் போட்டி
இந்தியா - ஓமன் அணிகள் போட்டி (IANS)
Published : September 19, 2025 at 10:26 PM IST

அபுதாபி: ஆசிய கோப்பையின் இன்றைய கடைசி லீக் போட்டியில் இந்திய அணி, ஓமன் அணிக்கு 189 ரன்கள் இலக்கு வைத்துள்ளது.

ஆசிய கோப்பை 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடக்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியா, பாகிஸ்தான் உட்பட 8 அணிகள் இடம்பெற்ற இந்த தொடரின் கடைசி லீக் போட்டியில் இன்று இந்தியா - ஓமன் அணிகள் மோதுகின்றன. இதுவரை நடந்த போட்டிகளில் க்ரூப் ஏ-வில் இருந்து இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகளும், க்ரூப் பி-யில் இருந்து இலங்கை, வங்கதேச அணிகளும் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன. இந்த நிலையில், அபுதாபியில் இன்று நடந்து வரும் ஆசிய கோப்பையின் கடைசி லீக் போட்டியில், ஓமன் அணிக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

இந்தியா பேட்டிங்

அணியில் இருந்து தொடக்க வீரர்களாக அபிஷேக் சர்மா, சுப்மன் கில் கூட்டணி களமிறங்கியது. 2ஆவது ஓவரிலேயே சுப்மன் கில், பைசல் ஷா பந்தில் கிளீன் போல்டாகி 5(8) ரன்களுக்கு வெளியேறினார். அடுத்து சஞ்சு சாம்சன் இணைய, அபிஷேக் சர்மா தனது வழக்கமான அதிரடியால் ரன்களை குவித்தார். இதனால் 7 ஓவருக்கு 72/1 ரன்கள் சேர்ந்தது. ஆனால், 8 ஆவது ஓவரில் அபிஷேக் சர்மா 38(15), ஹர்திக் பாண்டியா 1(1) ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். அடுத்து வந்த அக்சர் படேல் 26(13), சிவம் துபே 5 (8) ஆட்டமிழக்க, 16 ஓவர்களில் 140/5 சேர்ந்தது. அணியின் முக்கிய வீரர்கள் சரிந்த நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியான ஆட்டம் அணிக்கு வலு சேர்த்தது. அவர் 41 பந்துகளில் அரை சதத்தையும் பதிவு செய்தார். பின்னர் 18 ஆவது ஓவரில் ஆட்டமிழந்த சஞ்சு சாம்சன் 56 (45) என 3 சிக்ஸர்கள், 3 பவுண்டரிகளை எடுத்து இருந்தார். அடுத்து திலக் வர்மா 29 (18) , ஹர்ஷித் ராணா 13 (8) தங்களது பங்கிற்கு ரன்களை எடுத்து கொடுக்க 20 ஓவர் முடிவில் இந்திய அணி 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 188 ரன்கள் எடுத்தது.

ஓமன் அணியின் பைசல் ஷா, ஜிதேன் ராமானந்தி, அமீர் கலீம் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

20 ஓவருக்கு 189 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்குடன் ஓமன் அணி களமாடி வருகிறது.

ASIA CUP 2025SHEIKH ZAYED STADIUMஆசிய கோப்பைசஞ்சு சாம்சன்INDIA VS OMAN MATCH

