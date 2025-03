ETV Bharat / sports

இந்தியா VS நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் போட்டி நேரலை; சென்னை மெரினாவில் குவிந்த ரசிகர்கள்! - INDIA VS NEW ZEALAND CRICKET MATCH

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நேரலை செய்யப்படும் கிரிக்கெட் போட்டி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : Mar 9, 2025, 5:58 PM IST

சென்னை: இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியை ரசிகர்கள் கண்டுகளிக்கும் வகையில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் எல்இடி திரைகள் அமைக்கப்பட்டு நேரலை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனை பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கண்டுகளித்து வருகின்றனர். இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரின் (ICC Champions Trophy) இறுதிப்போட்டி துபாயில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆட்டத்தை நேரலையில் பார்ப்பதற்கு சென்னை மெரினா கடற்கரை மற்றும் பெசண்ட் நகர் கடற்கரை ஆகிய இடங்களில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. கிரிக்கெட் ரசிகர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu) இந்தியா VS நியூசிலாந்து: கடைசியாக 2000ஆம் ஆண்டு நடந்த சாம்பியன்ஸ் கோப்பை போட்டியில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து, 2019ஆம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை அரையிறுதி போட்டி, 2021ஆம் ஆண்டு நடந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டியிலும் இந்திய அணியை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அணி கோப்பையை வென்றது. தற்போது, 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இரண்டு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றன. இந்திய அணி வெற்றி பெற வேண்டும் என லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.

சென்னை மெரினாவில் குவிந்துள்ள ரசிகர்கள்மெரினாவில் குவிந்துள்ள ரசிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu) தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் : போட்டியை ரசிகர்கள் ஒன்றிணைந்து காணும் வகையில், சென்னையின் இரண்டு இடங்களில் இந்த போட்டியை திரையிட உள்ளதாக தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது. அதன்படி, சென்னை மெரினா கடற்கரையில் விவேகானந்தர் நினைவு இல்லத்திற்கு எதிரிலும், பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் போலீஸ் பூத் அருகிலும் போட்டியை எல்இடி திரையில் ஒளிப்பரப்ப சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்திய கொடியின் வண்ணங்களை முகத்தில் வரைந்துக்கொண்ட ரசிகர் (ETV Bharat Tamil Nadu) இதையும் படிங்க: ஆமை வேகத்தில் விளையாடும் நியூசிலாந்து! மெரினாவில் குவிந்த ரசிகர்கள்: இந்த நிகழ்வில் பொதுமக்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தங்களது குடும்பத்துடன் போட்டியை கண்டு ரசிக்குமாறு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. அதன்படி, கிரிக்கெட் போட்டியை காண ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மெரினாவுக்கு வருகை புரிந்து, போட்டியை ஒன்றாக இணைந்து அனைவரும் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர். மேலும், மெரினாவுக்கு வருகை புரிந்துள்ள ரசிகர்கள், அங்கு விற்பனை செய்யப்படும் இந்திய அணியின் டி சர்ட்கள், கேப்கள், இந்திய கொடி, குடை ஆகியவற்றை வாங்கி அணிந்து போட்டியை கண்டுகளிக்கின்றனர். தொடர்ந்து, இந்திய கொடியின் வண்ணங்களை முகத்தில் பூசுவது போன்ற செயலிலும் ரசிகர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதால், மெரினா கடற்கரை கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் போல காட்சியளிக்கிறது. சென்னை மெரினாவில் குவிந்துள்ள ரசிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu) இதுகுறித்து கிரிக்கெட் போட்டியை காணவந்த ரசிகர் பிரதாப் கூறுகையில், “மெரினாவில் பெரிய திரையில் போட்டியை காணவே இங்கு வந்துள்ளேன். இந்தியா நிச்சயம் வெற்றி பெறும். வீட்டில் தொலைக்காட்சியில் போட்டியை காண்பதை விட ரசிகர்கள் உடன் பொதுவெளியில் போட்டியை காண்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. எனக்கு விராட் கோலி மிகவும் பிடிக்கும், அவரை காண்பதற்காக இங்கு வந்துள்ளேன்” இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.