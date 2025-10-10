இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் இரண்டாவது டெஸ்ட்: டாஸ் வென்று பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது இந்தியா!
இரண்டாவது டெஸ்டிற்கான இந்திய அணியில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படாத நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : October 10, 2025 at 9:18 AM IST|
Updated : October 10, 2025 at 10:04 AM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், டாஸ் வென்றுள்ள இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் கடந்த அக்டோபர் 2ஆம் தேதி முதல் தொடங்கியது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 140 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அத்துடன், இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையும் பெற்றிருந்தது.
இந்திய அணி பேட்டிங்
இந்த நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று (அக்.10) தேதி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் டாஸை வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில், முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து வெஸ்ட் இண்டிஸை பந்துவீச அழைத்துள்ளார். மேலும் இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia won the toss and elected to bat.— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/A3KoVrucmM
முன்னதாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா, நிதீஷ் குமார் ஆகியோருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு பிரசித் கிருஷ்ணா மற்றும் தேவ்தத் படிக்கல்லிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த அணி அதே பிளேயிங் லெவனுடன் விளையாடவுள்ளது. மறுபக்கம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இரண்டு மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. அதன்படி பிராண்டன் கிங் மற்றும் ஜோஹன் லெய்ன் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதன் காரணமாக ஆண்டர்சன் பிலிப் மற்றும் டெவிம் இம்லாச் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இந்திய அணி முதல் டெஸ்டில் வென்ற உத்வேகத்துடனும், வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணி தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பிலும் இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
An unchanged Playing XI for the 2nd #INDvWI Test 👍— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
Updates ▶ https://t.co/GYLslRyLf8@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dvwmNBYXGx
அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானம்
டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 37 டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 6 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 14 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் மைதானத்தில் முதல் இன்னிங்ஸ் சராசரி 340 ரன்களாகவும், அதிகபட்சமாக 644 ரன்களும் குவிக்கப்பட்டுள்ளது.
History & Tradition 🏏💥— Windies Cricket (@windiescricket) October 9, 2025
Delhi, a place in West Indies cricket folklore. #INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/HpJQZ6H7tu
இதையும் படிங்க:
இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயிங் லெவன்: ஜான் கேம்பல், டேகனரைன் சந்தர்பால், அலிக் அதனேஸ், ஷாய் ஹோப், ரோஸ்டன் சேஸ்(கேப்டன்), டெவின் இம்லாக், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், ஜோமல் வாரிக்கன், காரி பியர், ஆண்டர்சன் பிலிப், ஜெய்டன் சீல்ஸ்.