இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் வெற்றி யாருக்கு? இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் நாளை மோதல்!
இந்திய அணி முதல் டெஸ்ட்டில் வென்ற உத்வேகத்துடனும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பிலும் இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்வதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Published : October 9, 2025 at 2:58 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின், இரண்டாவது போட்டி, நாளை டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் கடந்த அக்டோபர் 2ஆம் தேதி முதல் தொடங்கியது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 140 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அத்துடன், இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையும் பெற்றிருந்தது.
இந்த நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நாளை (அக்.10) தேதி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் ஏற்கெனவே இந்திய அணி முதல் டெஸ்டில் வென்ற உத்வேகத்துடனும், வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணி தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பிலும் இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
October 8, 2025
இந்திய அணி
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்ஷன் ஆகியோருடன் ஜெகதீசன், துருவ் ஜூரெல், தேவ்தத் படிக்கல் உள்ளிட்டோரும் பேட்டிங்கில் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதீஷ் ரெட்டி, அக்ஸர் படேல் போன்ற ஆல் ரவுண்டர்களும், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரஷித் கிருஷ்ண போன்ற பவுலர்களும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
ரோஸ்டன் சேஸ் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் நட்சத்திர பவுலர்கள் ஷமார் ஜோசப், அல்ஸாரி ஜோசப் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், ஷாய் ஹோப், பிராண்டன் கிங், ஜோமல் வாரிக்கன், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இருப்பதால், நிச்சயம் அந்த அணி வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
𝙒𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙧'𝙨 𝙀𝙛𝙛𝙤𝙧𝙩 ⚔— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
1️⃣0️⃣4️⃣* runs with the bat 👏
4️⃣/5️⃣4️⃣ with the ball in the second innings 👌
Ravindra Jadeja is the Player of the Match for his superb show in the first #INDvWI Test 🥇
Scorecard ▶ https://t.co/MNXdZceTab#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/xImlHNlKJk
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 101 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 24 முறையும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 30 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் 47 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்துள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானம்
டெல்லியில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 37 டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 6 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி 14 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் மைதானத்தில் முதல் இன்னிங்ஸ் சராசரி 340 ரன்களாகவும், அதிகபட்சமாக 644 ரன்களும் குவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பவுங்லிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
Hugs and smiles all around 😊#TeamIndia celebrate a magnificent victory in Ahmedabad and take a 1-0 lead in the series 👏— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Scorecard ▶ https://t.co/MNXdZceTab#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/22q4aUUhqp
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் தூர்தர்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி காலை 9.30 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 9 மணிக்கு நடைபெறும்.
இதையும் படிங்க:
உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ்
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: அலிக் அதனேஸ், டேக்னரைன் சந்தர்பால், கெவ்லான் ஆண்டர்சன், பிராண்டன் கிங், ரோஸ்டன் சேஸ் (கேப்டன்), ஷாய் ஹோப், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், ஜோமல் வாரிக்கன், ஜெடியா பிளேட்ஸ், காரி பியர், ஜெய்டன் சீல்ஸ்.