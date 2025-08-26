ஹைதராபாத்: காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைந்துள்ளதாகவும், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான மற்றொரு வாய்ப்பாக ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் இருக்கும் என்றும் இந்திய டி20 அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் கூறியுள்ளார்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்கவுள்ளது. செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடரானது 28 ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் அடுத்த ஆண்டு ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற இருப்பதன் காரணமாக இந்த முறை ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் டி20 வடிவில் நடத்தப்படவுள்ளது. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை உள்பட 8 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ள நிலையில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
மேலும் இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியில், துணை கேப்டன் பொறுப்பு ஷுப்மன் கில்லுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சஞ்சு சாம்சன், ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர். பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், வாஷிங்டன் சுந்தர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் உள்ளிட்டோருக்கு இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது விமர்சனங்களை கிளப்பியுள்ளது.
From injury ➡️ recovery 💪— BCCI (@BCCI) August 26, 2025
Surya Kumar Yadav, who was at the BCCI CoE for the past few weeks, emphasises the importance of structured rehabilitation and dedicated support 👍 👍
He shares the challenges he faced, the systematic approach he followed, and the guidance he received… pic.twitter.com/glyE7ZR5Qp
முன்னதாக, இந்திய டி20 அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடுவாரா? என்ற சந்தேகங்கள் இருந்தன. ஏனெனில் (ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெர்னியா) அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டிருந்தார். அதன்பின் பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமி மருத்துவர்களுடன் இணைந்து தனது உடற்தகுதியை பெற்றுள்ள அவர், மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சூர்யகுமார் யாதவ் பயிற்சி மேற்கொள்ளும் வீடியோவை பிசிசிஐ தங்களது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளது. அந்த வீடியோவில் பேசிய சூர்யகுமார், தான் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைந்துள்ளதாகவும், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான மற்றொரு வாய்ப்பாக இது இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், “நான் தற்போது நன்றாக இருப்பது போல் உணர்கிறேன். கடந்த ஆறு வாரங்களாக நான் சிறந்த முறையில் என்னை தயார்ப்படுத்தியுள்ளேன். மேலும் இப்போது மிகவும் நன்றாக உணர்கிறேன். ஐபிஎல் முடிவடையும் நேரத்தில் எனது உடலில் உள்ள பிரச்சனை குறித்து அறிந்தேன். அதனால் ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த கையோடு ஜெர்மனிக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றேன்” என்றார்.
இதையும் படிங்க:
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ரோஹித் சர்மா ஓய்வை அறிவித்த நிலையில், இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் நியமிக்கப்பட்டார். சூர்யா தலைமையில் இந்திய அணி இதுவரை 22 போட்டிகளை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், அதில் 17 போட்டிகளை வென்றுள்ளது. இதில் இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 4-1 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றதும் அடங்கும். மேலும் அவர் தனது கேப்டன் பொறுப்புக்கு பிறகு பேட்டிங்கில் ஒரு சதம், 4 அரை சதங்கள் என 558 ரன்களையும் விளாசியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.