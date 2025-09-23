வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் இருந்து விலகும் ரிஷப் பந்த்? தமிழக வீரருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா?
வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அல்லது நாளைய தினம் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : September 23, 2025 at 12:05 PM IST
ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வரும் இந்திய வீரர் ரிஷப் பந்த், வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இடம்பெற வாய்ப்பில்லை என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர் எதிர்வரும் அக்டோபர் 2 முதல் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணியானது சில தினங்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டது. ரோஸ்டன் சேஸ் தலைமையிலான இந்த அணியில் டேகனரின் சந்தர்பால் மற்றும் அலிக் அதானாஸ் ஆகியோருக்கு மீண்டும் டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக இருவரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் இடம் பிடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர்களுடன் அறிமுக வீரரான காரி பியருக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களைத் தவிர, ஷாய் ஹோப், பிராண்டன் கிங், அல்ஸாரி ஜோசப், ஷமார் ஜோசப், ஜோமல் வாரிக்கன், ஜஸ்டீன் க்ரீவ்ஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
Very sad scene 😌😌— Hitman45 (@45Rohit_sharma) July 23, 2025
Pant bhai, you will get well soon, you are a fighter, you will be back on the field very soon 🙏#RishabhPant #INDvsENGpic.twitter.com/dUVrOlj7RO
ரிஷப் பந்த் சந்தேகம்
இந்த நிலையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அல்லது நாளைய தினம் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. இத்தொடருக்கான இந்திய அணியில் நட்சத்திர வீரர் ரிஷப் பந்த் விளையாட மாட்டார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது, இந்திய ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரின் போது ரிஷப் பந்த் காயத்தை சந்தித்ததுடன், தொடரில் இருந்தும் பாதியிலேயே விலகினார்.
இதனையடுத்து பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அவர், தற்போது வரையிலும் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடைவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் ரிஷப் பந்த் இடம் பெற மாட்டார் என்பதும் உறுதியாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக துருவ் ஜூரெல் அணியில் விக்கெட் கீப்பராக செயல்படுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இல்லையெனில் தமிழக வீரர் நாராயணன் ஜெகதீசனுக்கு லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் சில தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
🚨My predictions before India Test squad vs West Indies:🚨— MANU. (@IMManu_18) September 23, 2025
- Rishabh Pant most likely out of the Series due to Injury.
- Karun Nair is set be dropped.
- No Shreyas Iyer.
- No Ruturaj Gaikwad.
- No Sarfaraz Khan.
- No Abhimanyu Esawaran.
- Akash Deep & Harshit Rana to be rested. pic.twitter.com/XdICaGEZKV
இதையும் படிங்க:
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இருவரும் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளதால், இதில் யார் விக்கெட் கீப்பராக தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம், ஆஸ்திரேலிய ஏ அணிக்கு எதிராக சதம் விளாசிய தேவ்தத் படிக்கல் இந்திய அணிக்கு கம்பேக் கொடுப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கருண் நாயர், சர்ஃப்ராஸ் கான் உள்ளிட்டோருக்கு இந்த தொடரில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது குறித்த கேள்விகள் எழுந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.