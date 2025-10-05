INDW vs PAKW: 248 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்த இந்தியா.. பேட்டிங்கில் தடுமாறும் பாகிஸ்தான்! வெல்லப்போவது யார்?
ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இதுவரை 11 முறை பாகிஸ்தானுடன் இந்திய அணி நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், அனைத்து போட்டிகளிலுமே இந்திய அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இலங்கை: ஐசிசி மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு 248 ரன்களை இந்தியா அணி நிர்ணயம் செய்துள்ளது.
2025 ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டிகள் நவம்பர் 2ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில், இந்தியா, இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, வங்கதேசம், தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான் ஆகிய 8 அணிகள் மோதுகிறது. மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில் கோப்பையை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
அந்த வகையில் இன்று நடைபெறும் 6ஆவது லீக் போட்டியில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணியை எதிர்த்து, ஃபாத்திமா சனா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி விளையாடி வருகின்றனர். சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இரு அணிகளும் இதுவரை 11 முறை நேருக்கு நேர் மோதியதில், இந்திய அணி 11 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பாகிஸ்தான் அணி ஒரு முறை வெற்றியை கூட பதிவு செய்யவில்லை.
248 ரன்கள் இலக்கு
முதல் லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை மகளிர் அணியை வீழ்த்திய இந்திய மகளிர் அணி இன்று 2வது போட்டியாக பாகிஸ்தான் அணியுடன் கொழும்புவில் உள்ள பிரேமதாச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் விளையாடி வருகிறது.
அந்த வகையில், இரு அணிகளும் 12வது முறையாக நேருக்கு நேர் மோதும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி, பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 247 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து, 248 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி பாகிஸ்தான் அணி விளையாடி வருகிறது. ஆனால், பேட்டிங்கில் இந்தியாவின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் பாகிஸ்தான் அணி (28/3) தடுமாறி வருகிறது.
டாஸ் முடிவில் சர்ச்சை
முன்னதாக, டாஸ் போடும் போது, இந்தியாவின் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் நாணயத்தை தூக்கிப் போட்டார். அப்போது பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாத்திமா ‘டெயில்ஸ்’ என தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், அதனை ஹெட்ஸ் என தவறாக புரிந்து கொண்ட நடுவர், டாஸில் பாகிஸ்தான் கேப்டன் வெற்றி பெற்றதாக அறிவித்தார். அப்போது, நான் டெயில்ஸ் தான் கேட்டேன் பாக். கேப்டனும் தெரிவிக்கவில்லை. அதேபோல, இந்தியா அணியின் கேப்டனும் எதிர்ப்பு எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. அதனைத் தொடர்ந்து டாஸ் வென்றதாக அறிவிக்கப்பட்ட பாக். கேப்டன் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார். வழக்கம் போல் இந்தியா- பாகிஸ்தான் கேப்டன்கள் டாஸ் முடிவிற்கு பிறகு கைகுலுக்காமலே போட்டிக்கு சென்றனர்.
இந்த நிலையில், போட்டியில் டாஸ் போடும் வீடியோவை பகிர்ந்து, பாக். கேப்டன் ஏமாற்றிவிட்டதாகவும், இது எப்படி சாத்தியம்? இதுவே இந்தியா இப்படி செய்திருந்தால் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதித்திருப்பார்கள் என கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இணையத்தில் தங்களது கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.