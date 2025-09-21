ETV Bharat / sports

ஆதிக்கத்தை தொடரும் முனைப்பில் இந்தியா! பதிலடி கொடுக்குமா பாகிஸ்தான்? சூப்பர் 4 சுற்றில் இன்று மோதல்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 ஆட்டம் இன்று நடைபெற இருக்கும் நிலையில், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான்
இந்தியா - பாகிஸ்தான் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 7:50 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் 17-வது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் எட்டு அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இதில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, சல்மான் ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. முன்னதாக இரு அணிகளும் லீக் சுற்றில் மோதிய போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று அசத்திய உத்வேகத்துடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. மறுபக்கம் முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்க பாகிஸ்தான் அணியும் முயற்சி செய்யும் என்பதால், இதில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் அனைத்து லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றதுடன் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியது. அணியின் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் உள்ளிட்டோர் வலுசேர்க்கும் நிலையில், பவுலிங்கில் குல்தீப், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா எதிரணிக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.

அவர்களுடன் இணைந்து மற்ற வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்படும்பட்சத்தில், இந்திய அணியின் வெற்றியை யாராலு தடுத்து நிறுத்த முடியாது.லீக் சுற்றின் போது பாகிஸ்தான் அணியை இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது. மேலும் அந்த போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் எதிரணிக்கு கைகுலுக்க மறுத்த சம்பவம் பூதாகரமாக வெடித்ததுடன், பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கும் வழி வகுத்திருந்தது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் இந்தியாவில் நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளன.

பாகிஸ்தான் அணி

நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்றில் இந்தியாவுடன் தோல்வியைத் தழுவியதை தவிர்த்து மற்ற இரண்டு போட்டிகளிலும் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்று சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. அந்த அணியில் ஃபகர் ஜமான், சல்மான் ஆகா, முகமது ஹாரிஸ் உள்ளிட்ட அனுபவ வீரர்களுடன், சாஹிப்சாதா ஃபர்கான், சைம் அயுப் போன்ற இளம் அதிரடி வீரர்களும் பேட்டிங்கில் வலு சேர்க்கின்றனர்.

பவுலிங்கில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக ஹாரிஸ் ராவுஃப், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹசன் அலி ஆகியோரும், சுழற்பந்து வீச்சில் சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அஹ்மத் அகியோரும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் லீக் சுற்றில் இந்தியாவிடம் படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ள பாகிஸ்தான் அணி, தங்களின் தவறுகளைத் திருத்தி இந்த போட்டியில் பதிலடியை கொடுக்குமா? என்பதை பொறுத்டிருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 14 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 11 முறையும், பாகிஸ்தான் அணி 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 116 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 53 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 62 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச பிளேயிங் லெவன்

இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மன் கில், சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.

பாகிஸ்தான் அணி: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், முகமது ஹாரிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஃபகார் ஜமான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), ஹசன் நவாஸ், முகமது நவாஸ், ஷாஹீன் அஃப்ரிடி, ஹாரிஸ் ராவுஃப், சுஃபியான் முகீம், அப்ரார் அகமது.

