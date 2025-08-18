ஹைதராபாத்: இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியின்போது, ஒளிபரப்பப்படும் 10 வினாடி விளம்பரத்திற்கான கட்டணம் ரூ.14 லட்சம் முதல் ரூ.16 லட்சம் வரை வசூலிக்கப்படும் என்று சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது. செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடரானது 28-ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இலங்கை, ஆஃப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகளும் இடம்பிடித்துள்ளன.
இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில், ஆஃப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஹாங்காங் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்திய அணி செப்டம்பர் 10-ம் தேதி முதல் லீக் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொள்கிறது. மேலும், ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி செப்டம்பர் 14-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு, இரு அணிகளும் மோதும் போட்டி என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இருப்பினும், ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடுமா? அல்லது போட்டியை புறக்கணிக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சமீபத்தில் உலக சாம்பியன்ஷிப் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாட இந்தியா மறுத்துவிட்டது. ஆசிய கோப்பையிலும் இதே முடிவை தான் இந்தியா எடுக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் இந்திய அணி பாகிஸ்தானுடன் விளையாடும் பட்சத்தில், இந்த ஆசிய கோப்பை தொடரில் மூன்று முறை நேருக்கு நேர் சந்திக்கும் வாய்ப்பானது ஏற்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் இரு அணிகளும் ஒரே குழுவில் இருப்பதால் லீக் போட்டியிலும், அதனைத்தொடர்ந்து நடைபெறும் சூப்பர் 6 ஆட்டத்திலும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதில் இரு அணிகளும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் பட்சத்தில் மூன்று முறை மோதும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இதனால், போட்டி ஒளிபரப்பாளர்களுக்கு இது மிகப்பெரும் நன்மையை ஏற்படுத்து விஷயமாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியின்போது ஒளிபரப்பப்படும் விளம்பரங்களுக்காக பெரிய தொகையை வசூலிக்கும் வாய்ப்பானது ஏற்பட்டுள்ளது.
அந்தவகையில், எதிர்வரும் ஆசிய கோப்பை தொடரை இந்தியாவில் ஒளிபரப்பு செய்யும் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வர்க் நிறுவனம், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டிக்கான விளம்பர தொகையை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, 10 வினாடிகள் விளம்பரத்திற்கான கட்டணமாக ரூ.14 லட்சம் முதல் ரூ.16 லட்சம் வரை அந்நிறுவனம் நிர்ணயித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. இதன் மூலம் அந்நிறுவனம் பெரும் வருவாயை ஈட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் 2031ஆம் ஆண்டு வரையில் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான ஒளிபரப்பு உரிமையை $170 மில்லியனுக்கு பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
முந்தைய சாதனை
கடந்த ஆசிய கோப்பை தொடரின்போது நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நேரலையில் அதிக பார்வையார்களைக் கொண்ட போட்டியாக சாதனை படைத்திருந்தது. 2023 ஆசிய கோப்பையில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் போட்டி டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. இந்த போட்டி ஒரே நேரத்தில் 2.8 கோடி பார்வைகளைப் பெற்று சாதனை படைத்திருந்தது. தற்சமயம் அந்த சாதனையை முறியடிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் போட்டி அட்டவணை
இந்திய அணி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் தங்களின் முதல் போட்டியை செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிக்கு எதிராக விளையாடவுள்ளது. அதன்பின் செப்டம்பர் 14 ஆம் தேதி பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளும் இந்திய அணி, செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் ஓமனுக்கு எதிராக பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
