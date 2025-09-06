இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிய ஹாக்கி ஆசிய கோப்பை! சீனாவை வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறுமா இந்தியா?

சீனாவுக்கு எதிரான கடைசி சூப்பர் 4 ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி வெற்றி பெறும்பட்சத்தில், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடியாக தகுதிபெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது
Published : September 6, 2025 at 3:08 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் இன்று நடைபெற இருக்கும் சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் சீனா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி முதல் பிகாரில் உள்ள ராஜ்கிர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில் குரூப் ஏ பிரிவில் இருந்து இந்தியா, சீனா அணிகளும், குரூப் பி பிரிவில் இருந்து தென் கொரியா மற்றும் மலேசியா அணிகளும் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.
இந்நிலையில் இன்று இரவு நடைபெற இருக்கும் சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, பலம் பொருந்திய சீன அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. முன்னதாக சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்திய அணி இதுவரை 4 புள்ளிகளைப் பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. அதன்படி, தென் கொரியாவுக்கு எதிரான போட்டியை 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய அணி சமனில் முடித்திருந்தது.
𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐡𝐞𝐚𝐭𝐬 𝐮𝐩! 🔥
அதன் பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் அபாரமாக ஆடிய இந்திய அணி 4-1 என்ற கணக்கில் மலேசிய அணியை வீழ்த்தி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியது. சீனா அணியை பொறுத்த வரையில் சூப்பர் 4 சுற்றில் மலேசியாவுக்கு எதிராக தோல்வியையும், தென் கொரியாவுக்கு எதிராக வெற்றியையும் பதிவு செய்ததுடன் 3 புள்ளிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.
மேலும் இந்த தொடரின் லீக் சுற்றில் இந்திய அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் சீனாவை வீழ்த்தி அசத்தியது. இந்த சூழலில் சீனாவுக்கு எதிரான தங்களது கடைசி சூப்பர் 4 ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி வெற்றி பெறும்பட்சத்தில், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு நேரடியாக தகுதி பெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது. மறுபக்கம் சீனா மற்றும் மலேசிய அணிகள் தலா 3 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்துள்ளனர்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை டிரா செய்திருந்த நடப்பு சாம்பியன் தென் கொரிய அணி ஒரே ஒரு புள்ளியை மட்டும் பெற்று பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதனால் தற்போது இந்தியா, சீனா மற்றும் மலேசியா அணிகள் இடையே யார் கோப்பையை வெல்வார்கள் என்ற கடும் போட்டியானது உருவாகியுள்ளது. இதில் சீனா அணியும் கடந்த சில போட்டிகளில் அபாரமாக செயல்பட்டிருப்பதால், நிச்சயம் இந்திய அணிக்கு நெருக்கடியைக் கொடுக்கும்.
ALL THE ACTION, ALL THE GOALS! 🔥
Catch the highlights of India's 4–1 victory over Malaysia in the Super 4s of the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.
சீனாவின் நெருக்கடியைச் சமாளித்து இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இன்று நடைபெற இருக்கும் மற்றொரு சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் தென் கொரியா மற்றும் மலேசிய அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன