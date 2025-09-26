ETV Bharat / sports

இலங்கையை வீழ்த்தி ஆதிக்கத்தை தொடருமா இந்திய அணி?

அடுத்தடுத்து தோல்விகளைத் தழுவி இருக்கும் இலங்கை அணி, இந்தியாவுக்கு எதிரான கடைசி சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் ஆறுதல் வெற்றியைத் தேட முயற்சிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியா vs இலங்கை
இந்தியா vs இலங்கை (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 6:30 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் சூப்பர் 4 சுற்று ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, சரித் அசலங்கா தலைமையிலான இலங்கை அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் 17-வது சீசன் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் எட்டு அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரின் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய நிலையில், இலங்கை அணி ஏற்கெனவே அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்து, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெறும் 6ஆவது சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, சரித் அசலங்கா தலைமையிலான இலங்கை அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இந்த போட்டி துபாயில் உள்ள துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. ஏற்கெனவே அடுத்தடுத்து தோல்விகளைத் தழுவி இருக்கும் இலங்கை அணி இந்த போட்டியில் ஆறுதல் வெற்றியைத் தேட முயற்சிக்கும். அதேசமயம் தொடர் வெற்றிகளை குவித்து வரும் இந்திய அணி, ஆதிக்கத்தை தொடர் முயற்சி செய்யும். இதனால் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் இதுவரை விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்து, அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், தங்களது ஆதிக்கத்தை தொடரும் முனைப்பில் விளையாடவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் உள்ளிட்டோர் வலு சேர்க்கின்றனர்.

அணியின் பவுலிங்கைப் பொறுத்த வரையில் குல்தீப், வருண் சக்ரவர்த்தி தொடர்ந்து எதிரணிக்கு நெருக்கடியைக் கொடுத்து வருகின்றனர். அதேசமயம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜஸ்பிரித் பும்ரா, இந்த சீசனில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ரன்களைக் கொடுத்து வருவது அணிக்கு சற்று பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அவரும் தனது பழைய ஃபார்மை கொண்டுவரும் நிலையில், நிச்சயம் எதிரணி பேட்டர்களுக்கு கடும் சவால் காத்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இதனால் இந்த ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்ற ஆவலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

இலங்கை அணி

மறுபக்கம் லீக் சுற்றில் தோல்வியே சந்திக்காத சரித் அசலங்கா தலைமையிலான இலங்கை அணி, சூப்பர் 4 ஆட்டத்தில், வங்கதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுடன் படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த அணி நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கான வாய்ப்பையும் ஏறத்தாழ இழந்துள்ளது. இதனால், இந்தியாவுக்கு எதிரான கடைசி லீக் போட்டியில் ஆறுதல் வெற்றியையாவது பெற அந்த அணி கடுமையாக முயற்சி செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இலங்கை அணியின் பேட்டிங்கில், பதும் நிஷங்கா, குசால் மெண்டிஸ், குசால் பெரேரா, கமில் மிஷாரா, தசுன் ஷனகா, கமிந்து மெண்டிஸ் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். பவுலிங்கில் மதீஷா பதிரனா, துஷ்மந்தா சமீரா, நுவான் துஷாரா போன்ற வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன், ஹசரங்கா, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துனித் வெல்லாலகே உள்ளிட்டோரும் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 21 முறையும், இலங்கை அணி 9 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், இலங்கைக்கு எதிராக தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்

துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 118 டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 54 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 63 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மன் கில், சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.

இலங்கை அணி: பதும் நிஷங்க, குசல் மெண்டிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), கமில் மிஷார, குசல் பெரேரா, சரித் அசலங்கா (கேப்டன்), கமிந்து மெண்டிஸ், தசுன் ஷனக, வனிந்து ஹசரங்க, மஹீஷ் தீக்ஷனா, துஷ்மந்த சமீரா, நுவான் துஷார.

