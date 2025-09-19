ஆசிய கோப்பை 2025: கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா vs ஓமன் அணிகள் இன்று மோதல்!
இந்தியா-ஓமன் அணிகள் வரலாற்றில் முதல் முறையாக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் விளையாடவுள்ளதால், இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
ஹைதராபாத்: ஆசிய கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்தியா மற்றும் ஓமன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஆசிய கோப்பை தொடரின் 17-வது சீசன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்தியா மற்றும் ஓமன் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. இரு அணிகளும் வரலாற்றில் முதல் முறையாக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் விளையாடவுள்ளதால், இந்த போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, முதலிரண்டு லீக் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றதுடன் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறிய உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணியின் ஆதிக்கம் தொடரும் என்ற எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கெனவே இந்திய அணி சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளதால், இந்த போட்டியில் சிலருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு, பெஞ்ச்சில் இருக்கும் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் இந்திய அணியில் மாற்றம் இருக்குமா? அல்லது அதே பிளேயிங் லெவனுடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளுமா? என்ற சந்தேகங்கள் அதிகரித்துள்ளன.
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். பவுலிங்கில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா வழிகாட்டலில், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி, அக்ஸர் படேல் அணிக்கு பலம் சேர்க்கின்றனர். இவர்களுடன் ஆல்-ரவுண்டர்களாக ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் தூபே ஆகியோரும் கலக்கி வருவதால், நிச்சயம் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.
ஓமன் அணி
மறுபக்கம் ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு முதல் முறையாக தகுதிப் பெற்றிருக்கும் ஓமன் அணி, தங்களுடைய முதலிரண்டு லீக் போட்டிகளிலும் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. அந்த அணி முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானை எதிர்கொண்ட நிலையில் 93 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும், இரண்டாவது போட்டியில் யுஏஇ அணிக்கு எதிராக 42 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் படுதோல்விகளைச் சந்தித்து, தொடரில் இருந்து முதல் அணியாகவும் வெளியேறியது.
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஜதிந்தர் சிங், அமீர் கலீம், வினய்க் சுக்லா ஆகியோரும், பவுலிங்கில் சுஃபியான் மஹ்மூத், ஷகீல் அஹ்மத், முகமது இம்ரான் ஆகியோரும் சமீப காலங்களில் அந்த அணிக்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் இந்தியாவை எதிர்கொள்ளும் ஓமன் அணி ஆறுதல் வெற்றி பெற்று சாதனை படைக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுமுறை ஒரு முறை கூட நேருக்கு நேர் மோதியது கிடையாது. நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரின் மூலம் இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
பிட்ச் ரிப்போர்ட்
அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் கிரிக்கெட் மைதானம் ஸ்பின்னர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 96 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 44 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 52 முறையும் என வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மன் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் தூபே, அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி.
ஓமன் அணி: அமீர் கலீம், ஜதீந்தர் சிங் (கேப்டன்), ஹம்மாத் மிர்சா, விநாயக் சுக்லா, வாசிம் அலி, ஹஸ்னைன் ஷா, ஷா பைசல், ஆர்யன் பிஷ்ட், ஷகீல் அகமது, சமய் ஸ்ரீவஸ்தவா, ஜிதன் ரமானந்தி