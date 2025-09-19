'இந்திய வரலாற்றில் முதல்' ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியனான 'தமிழன்'! நாடே கொண்டாடும் ஆனந்த் குமார்!
சீனாவில் நடந்த ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆடவருக்கான 1,000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் இந்திய வீரரும், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவருமான ஆனந்த் குமார் தங்கப்பதக்கம் வென்றார்.
Published : September 19, 2025 at 5:38 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 5:57 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் ஆனந்த் குமார் முதன்முதலில் தங்கப்பதக்கம் வென்றிருப்பதன் மூலம் இந்திய அளவில் ஸ்கேட்டிங் போட்டிக்கான முக்கியத்துவம் உயர்ந்துள்ளது என்று அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது சீனாவில் கடந்த செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதில் ஆடவருக்கான 1,000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் இந்திய வீரரும், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவருமான ஆனந்த் குமார் வேல்குமார் பங்கேற்றார். இந்த போட்டியில் அவர் இலக்கை 1 நிமிடம் 23 நொடிகள் 924 வினாடிகளில் எட்டி முதலிடம் பிடித்ததுடன் தங்கப்பதக்கத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இதன் மூலம் ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக தங்கப்பதக்கம் வென்ற முதல் வீரர் எனும் சாதனையையும் ஆனந்த் குமார் படைத்துள்ளார். தவிர, அவர் இத்தொடரில் நடைபெற்ற 500 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியிலும் இலக்கை 43 நொடிகள், 72 வினாடிகளில் எட்டி மூன்றாம் இடத்தை பிடித்ததுடன், வெண்கல பதக்கத்தையும் வென்றார்.
சென்னை கே.கே நகரைச் சேர்ந்த ஆனந்த் குமார், கல்லூரியில் இறுதி ஆண்டு பொறியியல் பயின்று வருகிறார். சிறு வயது முதலே ஸ்கேட்டிங் மீது ஆர்வம் கொண்ட அவர் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பதக்கங்களை குவித்துள்ளார்.
'வெற்றி பெற்ற தருணம் மறக்க முடியாதது '
இதுகுறித்து ஆனந்த் குமாரின் தந்தை வேல்குமார் கூறுகையில், ''தனது மகனுக்கு ஐந்து வயது முதலே ஸ்கேட்டிங் மீது மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். 2018ஆம் ஆண்டு முதல் சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கேற்று வருகிறார். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஸ்கேட்டிங் ஜூனியர் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வென்றார். தற்பொழுது சீனாவில் நடைபெற்ற ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஆடவருக்கான 1,000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் தங்கம் வென்றது அளவில்லா மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும், தன் மகன் போட்டியில் முதலிடம் பிடித்து வெற்றி பெற்ற தருணம் மறக்க முடியாதது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
'எண்ணிலடங்கா பெருமை'
ஆனந்த் குமாரின் தாய் பொன்லதா கூறுகையில், ''எங்கள் மகன் சீனாவில் நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெறுவார் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. பிரதமர், தமிழ்நாட்டு முதல்வர் உள்ளிட்ட ஏராளமான பெருந்தலைவர்கள் தனது மகனின் வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருவது எண்ணிலடங்கா பெருமையை தந்துள்ளது. இது எங்கள் வாழ்வில் மறக்க முடியாத தருணம்'' என்று அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
மேலும், ஆனந்த் குமாரின் சகோதரியும், ஸ்கேட்டிங் வீராங்கனையுமான சுபி கூறுகையில், ''தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் தனது சகோதரர் முதன்முதலில் தங்கப்பதக்கம் வென்றிருப்பதன் மூலம் இந்திய அளவில் ஸ்கேட்டிங் போட்டிக்கான முக்கியத்துவம் உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகையில், ஸ்கேட்டிங் போன்ற விளையாட்டுகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கியத்துவம் வழங்கி வருவது வரவேற்கத்தக்கது'' என்றார்.
அதே போல, சீனாவில் நடந்த ஜூனியர் ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆடவர் 1,000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் இந்தியாவின் இளம் வீரர் கிரிஷ் சர்மா தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். இதன் மூலம் ஜூனியர் ஸ்பீட் ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் எனும் சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.